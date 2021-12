TM2023! Sport21 – 100 de ani de istorie în alb-violet celebrați prin concerte, artă stradală și un catalog aniversar

Singurul festival în care sportul și cultura își dau mâna în Timișoara și-a mai consumat un episod în nuanțe alb-violet! După concertul unic al Filarmonicii Banatul alături de formația Noi din Banat, a venit rândul artei stradale de a îmbogăți povestea centenarului Politehnicii.

Ilustratorul urban Viktor Void a fost cel care a dat culoare unuia dintre simbolurile grupării timișorene: căpitanul Dan Păltinișanu. Astfel, pe fațada căminului 11C din Complexul Studențesc, de pe Aleea Studenților, a fost realizat un mural de mari dimensiuni care îl înfățișează pe cel numit afectiv de druckeri “Tata Mare” și care, printre altele, a reușit unul dintre golurile rămase în legenda clubului alb-violet, în meciul cu Celtic, pe 1 octombrie 1980.

Muralul a fost dezvăluit în prezența fiului și nepotului fostului mare jucător al Politehnicii: “Bineînțeles că e o mare bucurie pentru mine, mai ales pentru că e în Complexul Studențesc, locul unde mi-am petrecut studenția, căminul de aici îmi e binecunoscut. E un loc care e legat cumva și de stadion, care e aproape, cu atât mai mult cu cât mulți dintre studenți luau calea arenei pentru meciuri.

Când am văzut muralul prima dată mi-am adus aminte că am acea fotografie cu tata, care a servit drept model și pot să spun că seamănă foarte bine, artistul a făcut o treabă foarte bună. Poli, pentru mine, înseamnă enorm pentru mine. Am crescut cu Poli în casă, cu meciurile lor, am fost pe stadion de mic copil, iar faptul că anul acesta se împlinesc 100 de ani de la înființare nu poate fi decât un moment de mândrie.

Aș vrea să le urez mulți ani celor de acolo, să ne vedem cât mai mulți pe stadion sănătoși și să se recreeze acea atmosferă care era odată, pentru ca și cei mai tineri, cum e fiul meu de pildă, să înțeleagă ce înseamă Poli cu adevărat!”, a spus Dan Păltinișanu.

Viktor Void este un ilustrator urban și graphic designer bazat în Birmingham, a cărui muncă se axează pe crearea personajelor și a interacțiunilor dintre ele, în care injectează diferite doze de umor. Departe de realism, stilul lui împrăștie contururi, palete de culori limitate și forme simple pe pereți, pixeli sau papetărie, iar desenele sale se găsesc în mai mute locuri din Europa.

Proiectul din acest an mai cuprinde și lansarea, în mediul on-line, a unui catalog de peste 100 de pagini în care patru jurnaliști sportivi timișoreni (Adrian Schindarli, Gabriel Toth, Levente Balint și Valentin Silaghi) au strâns cele mai interesante povești din istoria de 100 de ani a clubului timișorean, acestea fiind prezentate într-un concept grafic de calitate.

SPORT21 este un proiect cultural co-finanțat de Consiliul Județean Timiș și cuprins în programul cultural prioritar TM2023 RESTART al Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara, realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Timişoara şi al Consiliului Local Timişoara.

Proiectul cultural nu reprezintă în mod necesar poziția Primăriei Municipiului Timişoara şi a Consiliului Local Timişoara.

Pentru mai multe informații, puteți accesa pagina de Facebook Sport21: https://www.facebook.com/sport21TM

Comentarii

comentarii