TM2023! Uncensored Act la Timișoara. Muntenii din Caldeirão – un spectacol despre memorie și obiceiuri pierdute

Institutul Prezentului (IP) lansează programul său de lung termen „Uncensored Act” la Timișoara cu un spectacol semnat de cunoscuta coregrafă portugheză Vera Mantero, în 11 septembrie 2021, de la ora 19:30, la Teatrul German de Stat Timișoara.

Evenimentul este parte a seriei „Pentru o antropologie a mișcării”, dedicată unor propuneri artistice diverse angajate în moduri similare în câmpul etnografic, deși localizate în contexte sociale, politice și culturale diferite, la momente diferite în timp.

Piesa „Muntenii din Caldeirão, exerciții de antropologie ficțională”, creată pentru Festivalul Encontros do Devir Faro, a fost dezvoltată în jurul procesului de deșertificare / dezumanizare a Muntelui Caldeirão, în interiorul Algarve (în sudul Portugaliei).

Vera Mantero afirmă: „Una dintre condițiile realizării piesei a fost înregistrarea și folosirea de imagini video de la fața locului. Într-adevăr, am filmat pe munte și am încorporat imagini în piesă, dar am folosit mai ales filmele etnomuzicologului Michel Giacometti, în special înregistrări ale unor cântece de muncă locale. Însă miza nu e doar cântecul, ci și Cuvântul vorbit și Pământul; cuvintele unui Antonin Artaud în combustie, ale unui Jacques Prévert scandate în stilul poeziei ritmice (cuvintele sale despre ruine însoțind perfect imaginile de ruine găsite de mine pe munte). Piesa aruncă o privire asupra prețioasei munci de recuperare și a colecției muzicale a lui Giacometti, asupra practicilor și modurilor de viață tradiționale rurale, asupra culturilor orale din nordul până în sudul Portugaliei și, de asemenea, de pe alte continente, cum ar fi trimiterile la triburile native sud-americane la care fac referire prin cercetarea antropologului Eduardo Viveiros de Castro.

Prin această „privire de ansamblu” asupra muntenilor din Caldeirão, în această piesă mă refer la toți acei oameni ce posedă o cunoaștere pe care noi am pierdut-o, o cunoaștere a legăturii dintre corp și spirit, dintre viața obișnuită și artă. O cunoaștere pe care o putem recupera (și ar trebui să o facem, pentru binele nostru). Dansul de la final este un tribut adus acestei cunoașteri.”

Spectacolul are durata de 1h20` și va fi prezentat în limba engleză, fiind urmat de o discuție cu publicul. Biletele pot fi achiziţionate de la casieria Teatrului German de Stat Timișoara sau prin Eventim.

Perspectiva de recuperare și rediscutare a trecutului și de prezentare către public a unor momente ce au marcat istoria artei recente continuă în „Uncensored Act” continuă cu o serie de conferințe. În 15 septembrie, de la ora 19:00 la FABER (str. Peneș Curcanul nr. 4-5), istoricul de artă maghiar Emese Kürti, director al Artpool Art Research Center Budapesta, vorbește despre arhiva și opera artistei Katalin Ladik, poetă și performer de origine maghiară, născută la Novi Sad, în Voivodina (Serbia) și stabilită la Budapesta din 1992, ulterior redescoperită în Ungaria și la nivel internațional în perioada post-2010.

Apoi în 23 septembrie, de la ora 19:00, într-o prezentare difuzată online (https://www.facebook.com/InstitutulPrezentului) Adam Lockhart, profesor și conferențiar la Duncan of Jordanstone College of Art and Design, Universitatea din Dundee, Scoția, vorbește despre procesul de digitalizare a arhivei de documente fotografice și video a promotorul scoțian Richard Demarco, o resursă importantă pentru cercetarea operei unor artiști români precum Paul Neagu, Ovidiu Maitec sau Pavel Ilie.

Detalii la https://institutulprezentului.ro/calendar/.

Programul „Uncensored Act” este inițiat și condus artistic de Ștefania Ferchedău și este dezvoltat de Institutul Prezentului în cadrul Programului Cultural Timișoara 2023 — Capitală Europeană a Culturii.

Programul de conferințe „Uncensored Act” la Timișoara în 2021 este parte a proiectului „Parkour digital de lucrări vizuale și performative”, proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

Parteneri: Teatrul German de Stat Timișoara, O Rumo do Fumo, FABER, Art Encounters, Fundația TRIADE.

Credit foto: Luís da Cruz

Proiect cultural cuprins în programul cultural prioritar TM2023 RESTART al Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara, realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Timişoara şi al Consiliului Local Timişoara. Proiectul cultural nu reprezintă în mod necesar poziția Primăriei Municipiului Timişoara şi a Consiliului Local Timişoara. Conținutul proiectului cultural și modul în care rezultatele acestuia pot fi folosite reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor și beneficiarului finanțării. Primăria Municipiului Timişoara şi Consiliul Local Timişoara nu sunt responsabile pentru conținutul materialului și modul în care acesta ar putea fi folosit.

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Evenimentele sunt organizate ținând cont de regulile sanitare în vigoare la data derulării lor.

Comentarii

comentarii