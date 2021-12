TM2023-UPT! Aplicație digitală pentru turiștii care vor vizita Timișoara în 2023

Universitatea Politehnica Timișoara UPT a fost implicată în ILL 6 – „How might we use Artificial Intelligence to improve the Cultural Tourism Experience in European cities” (Cum am putea folosi inteligența artificială pentru a îmbunătăți experiența turismului cultural în orașele europene).

Activitățile sunt coordonate de Silviu Vert (UPT), Inese Dzarcane și Aigars Andersons (Universitatea de Științe Aplicate Vidzeme, Letonia), cu 5 studenți printre care Antonia Nemeș (anul I, master Tehnologii Multimedia) și Flori Hana Voinea (anul I, master Cloud Computing & IoT).

În urma procesului de Design Thinking, echipa a livrat un prototip de aplicație mobilă destinat turiștilor care vor vizita Timișoara în 2023, când aceasta va fi Capitală Europeană a Culturii.

Aplicația mobilă permite utilizatorilor să facă selfie-uri în apropierea reperelor turistice din Timișoara și să aplice filtre cu algoritmi de inteligență artificială care vor îmbina caracteristicile culturale ale reperului în fotografie, creând astfel o amintire de neuitat a vizitei și o carte poștală digitală pentru a fi trimisă prietenilor și familiei.

Proiectul european E³UDRES² a fost lansat în Universitatea Politehnica Timișoara, în primăvara anului 2021, iar de atunci au fost organizate nenumărate ateliere, workshop-uri și sesiuni de lucru, în special online.

Pe componenta academică, proiectul își propunea dezvoltarea de laboratoare interactive pe domenii interdisciplinare, cu o componentă de antreprenoriat, desfășurate în colaborare cu parteneri socio-economici, de tip proiect transversal cu durata posibilă de până la 1 semestru. Aceste tipuri de laboratoare sunt cunoscute sub denumirea de „I Living Labs”.

Studenții, antreprenorii educaționali și părțile interesate externe au acceptat provocarea I Living Lab timp de 6 săptămâni. Cu toții au ajuns împreună la finalul acestei călătorii așa că la final de decembrie au fost prezentate rezultatele primelor I Living Labs din proiectul E³UDRES².

O retrospectivă a activităților desfășurate în program în 2021 a relevat care au fost provocările, experiențele și impresiile studenților și antreprenorilor educaționali. Au fost oferite sfaturi legate de abilitățile viitorului (Future Skills) pe care le-au folosit studenții și cum i-au ajutat acestea să evolueze, ca echipă sau individual. Toate soluțiile identificate de studenți la provocările propuse au fost prezentate sub formă de clipuri scurte.

După care, într-un mediu virtual interactiv, participanții la întâlnire au putut „naviga” printre diversele „I Living Labs” pentru a pune întrebări și a afla informații suplimentare. La final, au fost votate cele mai bune soluții, pe trei aspecte: impact și sustenabilitate, claritatea prezentărilor interactive și energia și munca de echipă.

Marele câștigător a fost ILL 7 – How to Improve Healthcare Access for Elderly through Digitalisation (cum să îmbunătățim sistemul de sănătate pentru persoanele în vârstă prin digitalizare), coordonat de Elisabeth Höld (Universitatea de Științe Aplicate St. Pölten, Austria), Ursula Hemetek (Universitatea de Științe Aplicate St. Pölten) și Vlad Mihăescu (Universitatea Politehnica Timișoara).

Printre cei 6 studenți din echipă s-au regăsit și doi din UPT, Cristina-Claudia-Maria Peter și Mihail-Nicușor Pistruga-Adam, ambii în anul I de master Cloud Computing & IoT. Soluția lor este Dr. Gadget – cu ajutorul unei tablete oamenii pot face programări în timp real, conectând persoanele în vârstă cu medicul lor.

Medicul îi va consulta pe baza unei brățări inteligente care urmărește semnele vitale. În cazul în care este nevoie de o examinare fizică, se propune un camion mobil pentru consultări medicale care poate fi oferit spre închiriere.

Un alt „I Living Lab” foarte apreciat a fost ILL 9 – How Microalgae and Robotics help with agro-was valorisation (Cum ajută microalgele și robotica la valorificarea deșeurilor agricole), coordonat de Carla Santos (Institutul Politehnic din Setubal, Portugalia) și Valentin Ciupe (UPT), cu 6 studenti, printre care Oscar Dincu și Răzvan Dicu, studenți în anul IV la Robotică, și Andrei Graure, masterand în anul 1 la Cloud Computing & IoT.

Echipele de studenți au oferit două soluții pentru monitorizarea și optimizarea procesului de creștere a microalgelor, atât într-un mediu de laborator, cât și ca utilizare industrială extinsă.

Un concept propune măsurarea automată a densității optice, a oxigenului și a nivelului de PH, combinată cu alimentarea automată cu nutrienți și CO2 a mediului de creștere a microalgelor, în timp ce cealaltă echipă s-a concentrat pe numărarea automată a celulelor prin utilizarea unui sistem robotizat pentru extragerea, distribuirea și livrarea probelor folosind un microscop integrat cu cameră și software.

Universitatea Politehnica Timișoara este implicată în proiectul european E³UDRES² – Universități Europene (https://eudres.eu/), desfășurat în consorțiu cu alte 5 universități din Austria, Belgia, Portugalia, Ungaria și Letonia.

Unul dintre obiectivele pe termen lung ale consorțiului este acela de a defini rolul, locul și strategia unei „Universități a Viitorului”, în context local, regional și euroregional.

„I Living Labs” va continua și în 2022 cu alte provocări identificate, din nou, cu implicarea studenților și cadrelor didactice din Universitatea Politehnica Timișoara.

E³UDRES² promovează dezvoltarea orașelor mici și mijlocii și a mediilor lor rurale, transformându-le în regiuni inteligente și durabile, conturând și contribuind la crearea unui viitor prosper, cu o mai bună calitate a vieții pentru o societate europeană în plin progres – a explicat Lucian Ronkov.

