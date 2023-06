TM2023 –Veszprem. Literatura salvată. Pe urmele literaturii germane din Ungaria și România

Literatura salvată. Pe urmele literaturii germane din Ungaria și România este proiectul care se desfășoară, în perioada iunie-noiembrie, finanțat de Ministerul Culturii prin Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara.

Literatura salvată. Pe urmele literaturii germane din Ungaria și România constă într-o sesiune de lectură și dezbatere despre literatura minoriății germane din cele două țări care va avea loc sâmbătă, 10 iunie ora 18 la Casa Adam Müller Guttenbrunn.

Un film documentar cu titlul În căutarea Hertei Müller, produs prin colaborarea a doi realizatori experimentați din România și din Ungaria. Filmul documentar va reconstitui profilul din memoria comunității a unui nume de referință pentru literatura comunităților germane: Herta Müller, laureata Premiului Nobel pentru Literatură în 2009.

Masa rotundă se va centra pe concepte ca rezistență culturală, dialog între generații, influențe biunivoce. Contextul multicultural, pus în valoare de titlul de Capitală Europeană a Culturii purtat în prezent de Timișoara și Veszprém, va fi amplu analizat.

Vor dialoga pe aceste teme și vor citi din creațiile lor invitații din țara vecină Angela Korb, Robert Becker coordonați de jurnalista Judit Klein și gazdele Cenaclului Die Stafette: Henrike Brădiceanu-Persem, Bianca Barbu, Benjamin Burghardt, Lorette Brădiceanu-Persem și Lucian Vărșăndan, directorul Teatrului German. Personalități culturale și elevi de la Liceul Nikolaus Lenau vor lua parte la schimbul cultural.

Der Verein für Visuelle Kommunikation VIDEOVEST führt im Zeitraum von Juni bis November ein kulturelles Projekt im Rahmen der Aufforderung European Echos durch, das vom Ministerium für Kultur über das Projektzentrum der Stadt Temeswar finanziert wird.

Das Projekt „DIE GERETTETE LITERATUR. Auf den Spuren der deutschen Literatur in Ungarn und Rumänien“ besteht aus einer Lesung und einer Diskussionsrunde über die Literatur der deutschen Minderheiten in den beiden Ländern, die am Samstag, den 10. Juni um 18 Uhr im Adam-Müller-Guttenbrunn-Haus stattfinden wird.

Es wird auch ein Dokumentarfilm mit dem Titel „Auf der Suche nach Herta Müller“ gedreht, der in Zusammenarbeit mit zwei erfahrenen Filmemachern aus Rumänien und Ungarn entsteht. Der Dokumentarfilm rekonstruiert das Profil einer bedeutenden Persönlichkeit der Literatur der deutschen Minderheit: Herta Müller, Literaturnobelpreisträgerin von 2009.

Im Mittelpunkt des Rundtischgesprächs stehen Konzepte wie kultureller Widerstand, Dialog zwischen den Generationen und gegenseitige Einflüsse. Der multikulturelle Kontext, der durch den Titel „Kulturhauptstadt Europas“, den Timișoara und Veszprém derzeit tragen, hervorgehoben wird, wird umfassend besprochen werden. Die Gäste aus dem Nachbarland Angela Korb, Robert Becker, koordiniert von der Journalistin Judit Klein, und die Gastgeber von dem Literaturkreis Stafette: Henrike Brădiceanu-Persem, Bianca Barbu, Benjamin Burghardt, Lorette Brădiceanu-Persem und Lucian Vărșăndan, Intendant des Deutschen Theaters, werden diese Themen diskutieren und aus ihren Werken lesen. Kulturelle Persönlichkeiten und Schüler des Nikolaus-Lenau-Lyzeums werden an dem Kulturaustausch teilnehmen.

