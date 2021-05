Toaletele „ecologice” și ”europene” de pe malurile Begăi, într-o stare jalnică. Urmează să fie aleasă firma care să le întrețină

Nu este necunoscut faptul că toaletele ecologice din Timișoara sunt într-o stare precară, în mod special în ultima perioadă, atât la exterior, cât și la interior. Poate cu mult mai mult în interior. De vină ar fi faptul că momentan nu există contract pentru administrarea acestora.

Este și cazul unei astfel de toalete din Parcul Justiției. Într-o fotografie primită pe adresa redacției se vede cum aceasta dă pe afară. În plus, se propagă și un miros nu prea plăcut în zona malurilor Begăi. Fotografia primită vorbește de la sine despre condițiile de care dă oricine trece pe lângă o toaletă ecologică.

Pentru întreținerea parcurilor, Direcția de Mediu din primărie are contract cu firma Horticultura SA. Toaletele publice nu intră în această înțelegere, astfel că Direcția de Patrimoniu a înaintat o inițiativă în acest sens. Cum „Patrimoniul” ține de viceprimarul liberal Cosmin Tabără am cerut detalii direct de la acesta.

Tabără ne-a spus că personal s-a ocupat de această problemă și, împreună cu Direcția de Patrimoniu Est, a formulat un caiet de sarcini pentru un viitor contract. Momentan, încă este în desfășurare licitația, dar vineri ar urma ca aceasta să se finalizeze și, ulterior, să fie semnat contractul.

„Nu ține neapărat de mine, dar eu am insistat să facem contractul cu o nouă firmă. Am primit sesizări de la cetățeni, au existat și videoclipuri pe Facebook cu condițiile din aceste toalete. Arătau îngrozitor. Împreună cu Direcția de Patrimoniu am înaintat caietul de sarcini care văd că a fost semnat pe 14 mai. Mâine (vineri, 28 mai – n.r.) la ora 10.00 se încheie termenul de depunere a ofertelor. Deja avem două sau trei. Este vorba despre 28 de toalete din 14 locații, cele de pe malul Begăi”, ne-a explicat viceprimarul Cosmin Tabără.

Acesta ne-a mai spus că actuala administrație ar avea de gând să achiziționeze alte toalete ecologice ultramoderne, dar încă nu este nimic sigur. „Contractul se va face pe un an de zile. Toaletele au fost achiziționate prin proiect pe fonduri europene, așa că trebuie să le avem până în 2023, indiferent de intențiile administrație. Tocmai de aceea am propus ca după aceea să îl facem pe încă un an. Într-adevăr, există intenția de a le schimba, însă dacă le avem pe acestea, măcar să le întreținem. Cele ultramoderne sunt și ceva mai scumpe. Cele pe care le avem deja sunt potrivite pentru unele locuri, însă este clar că trebuie să avem grijă de ele”, ne-a mai declarat Cosmin Tabără.

