Tot ce-i mai bun de la micii producători artizanali, direct pe Raftul cu Bunătăți Locale, la Profi Super din Bistrița, Beclean și Năsăud.

De astăzi, Bistrița, Beclean și Năsăud se alătură orașelor în care magazinele Profi Super găzduiesc Raftul cu Bunătăți Locale, sub umbrela celui mai amplu program pentru susținerea micilor producători locali, inițiat de Profi.

Zilnic, produse delicioase și sănătoase de la peste douăzeci de producători locali listați în aceste magazine pot fi acum descoperite aici, în funcție de sezonalitate. De la dulceața delicioasă de caise cu sâmburi decojiți, la zacusca țărănească cu hribi sau ghebe, de la telemea și brânză de burduf făcută în cooperativa de la Sângeorz Băi, la mezelurile și specialitățile din carne preparate ca pentru propria familie, de la produse din păstrăv, la miere curată sau dulciuri gătite cu drag, fiecare produs provine dintr-o gospodărie sau cooperativă din Bistrița-Năsăud.

În fiecare zi, Raftul cu Bunătăți Locale își întâmpină cu prețuri mici clienții la Profi Super în Bistrița la adresa Cuza-Vodă nr.2B, în Năsăud pe B-dul Grănicerilor nr. 34 și în Beclean la adresa Piața Libertății nr. 2.

Acești producători sunt astfel încurajați să mențină modul de preparare moștenit din străbuni și să nu cedeze tentației de a își industrializa producția, în defavoarea gustului și meșteșugului care stă în spatele produselor tradiționale. Comunitatea locală economisește acum și timp, și bani, timp în care, cumpărând de la producătorii locali, contribuie la susținerea lor și la păstrarea meșteșugului gastronomic specific zonei. Acesta este și motivul pentru care produsele sunt puse la vânzare în cantități limitate și doar în magazine selectate. Accentul este pus pe prospețimea și producția artizanală specifică fiecărei localități sau zone în care apar produse pe Raftul cu Bunătăți Locale.

„Bunica gătea extraordinar și m-a inspirat să caut să-i calc pe urme. Tatăl meu a crescut într-o familie în care erau 16 copii care de care mai pofticioși și prima dată am gătit pentru părinții mei, veniți de la câmp. Mai târziu, am înțeles că locul unde mi-am petrecut copilăria este într-un ținut binecuvântat, la Romuli, cu râul Sălăuța care hrănește pământul cu apă curată, înconjurat de natură. Am revenit aici după studii culinare aprofundate și am căutat să îmbin moșternirea de familie, cu cea lăsată de Dumnezeu și să ofer celor din jur mesele gustoase și sănătoase pe care le merită. Păstrăvăria noastră este acum chiar pe râul Sălăuța și toate procesele de preparare sunt manuale. La Raftul cu Bunătăți Locale aducem salate de icre cu rețetă unică, patentată, zacuscă cu păstrăv afumat cu 70% carne și restul legume proaspete din comunitate și păstrăv afumat tradițional cu lemn de fag și conuri de brad, fără niciun alt conservant. Toate sunt făcute exact cum le pregătim pentru familie, fără conservanți. Ne bucurăm că Profi ne ajută să aducem produsele noastre unor oameni noi, păstrând rețetele tradiționale și fără a avea o presiune de a produce mai mult și de a schimba în vreun fel modul sănătătos și tradițional în care ne-am obișnuit să facem totul”, povestește Chef Nina Rus, specialistul din spatele produselor Comgirius, disponibile din 2 martie la Profi Super din Bistrița, Năsăud și Beclean, pe Raftul cu Bunătăți Locale.

Pentru Profi, susținerea producătorilor locali înseamnă acțiuni concrete, realizate în sprijinul acestora. Echipa retailerului îi ajută în realizarea documentației și obținerea avizelor necesare pentru vânzarea conformă a produselor lor, facilitează distribuția acestora prin flota rețelei și chiar oferă suport în promovarea produselor. Profi le oferă micilor producători locali și condiții comerciale preferențiale preluând marfa direct de la unitatea de producție, achitând-o rapid și nefăcând retur de produse.

”Punem suflet în România pentru că România la care visăm e construită cu sufletul. La fel sunt și inițiativele acestor oameni harnici și pricepuți care pregătesc bunătăți la ei în gospodărie sau în cooperative. Împreună, punem acum pe mese tot ce este mai sănătos și mai bun. Profi îi încurajează și îi susține să-și mențină modul tradițional de a face ceea ce știu cel mai bine și ne bucurăm să-i ajutăm să ajungă la vecinii care vizitează Raftul Bunătăților Locale în Profi”, a declarat Călin Costinaș, Director General adjunct Profi, la evenimentul de lansare din Bistrița.

Primul Raft al Bunătăților Locale a fost prezentat de Profi în septembrie 2022 la Festivalul de la Apoș, fiind urmat de introducerea lui în magazine din Cluj și Dâmbovița. În 2023, Profi își propune să aducă Raftul cu Bunătăți Locale cu produse de carmangerie, conserve, lactate, ouă, panificație, pește, produse apicole, legume și fructe în 10 zone ale țării și să reunească cel puțin 100 de producători locali.

Cu 28.000 de angajați în 1.652 de magazine proprii si Partener prezente în 794 de localități urbane și rurale, Profi este cel mai mare angajator privat din România. PROFI SUPER, PROFI CITY, PROFI GO și PROFI LOCO, cele patru formate de magazin ale rețelei, desfac o gamă de 5.000 de produse apreciate de cei peste 1,2 milioane de clienți care își fac zilnic cumpărăturile în aceste magazine. Mai bine de 94% din aceste produse provin de la furnizori din România. Cifra de afaceri a rețelei, de 11,6 miliarde lei, plasează compania pe locul trei în retailul românesc.

Comentarii

comentarii