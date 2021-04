Tot ce trebuie să știi despre piața de locuri de muncă din Timișoara

Timișoara este unul dintre orașele de top din România, în special atunci când vine vorba de zona economică. Fiind un oraș de graniță, dintotdeauna Timișoara a avut activitate economică intensă. Iar în 2021, Timișoara conduce tipul numărului de angajări. Ceea ce înseamnă că oferta de locuri de muncă în Timișoara este pe măsura cererii celor care vor să își schimbe locul de muncă. Astfel, dacă îți cauți un job în acest oraș, îl vei găsi cu ușurință, indiferent de domeniul în care activezi. Dar iată ce trebuie să știi despre economia orașului Revoluției.

Echipamentele, piesele și accesoriile pentru autovehicule, oferă cele mai multe locuri de muncă

Continental Automotive România, Dar Dezlmaier Automotive și Sisteme de Producție Cablaje SRL sunt cei mai mari angajatori din Timișoara specializați pe fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule. Iar în domeniul fabricării pieselor și accesoriilor pentru autovehicule și motoarele lor TRW Automotive Safety Systems, Contitech și Mahle Componente de Motor sunt cei mai mari angajatori. Astfel, pe lângă posturile de ingineri și mecanici, foarte mulți muncitori necalificați, care doresc să lucreze în hale, își pot găsi un loc de muncă în Timișoara. Cele două ramuri industriale angajează peste 10.000 de oameni, cu diferite calificări.

Firmele de software, caută IT-iști

Timișoara este al treilea oraș din țară în topul angajărilor în domeniul IT, după București și Cluj, cu aproximativ 6000 de angajați. Ceea ce înseamnă că dacă ai studii în domeniu IT și vrei să lucrezi într-un oraș mai liniștit, dar să te bucuri de spiritul metropolitan și de salarii competitive, atunci acesta este locul unde ar trebui să te muți. Cu siguranță îți vei găsi un job in oferta de locuri de muncă in Timișoara la unul dintre cei 610 agenți economici care activează în acest domeniu.

Comerțul, bijuteria Timișoarei

Timișoara are o cultură a comerțului cu amănuntul, iar aceasta se traduce în zilele noastre prin 424 firme și peste 17.000 de angajați. Și nu toți aceștia sunt lucrători comerciali. Prin urmare, această industrie este foarte ofertantă pentru timișoreni, indiferent de calificare și domeniul de activitate. Iar dacă nu vrei să lucrezi pentru un mare lanț de magazine, poți oricând să îți deschizi propria afacere în domeniu, deoarece există un vad special pentru micii comercianți.

Timișoara, în continuă dezvoltare

Fiind foarte aproape de granița cu Ungaria dar și de cea cu Serbia , Timișoara este un oraș excelent pentru investitorii străini. Iar aceștia atrag după ei imigranți din alte județe. Ceea ce se traduce printr-o industrie a construcțiilor înfloritoare, cu peste 3000 de angajați. Pe lângă parcurile comerciale și cele industriale, sunt construite noi cartiere pentru cei care se mută în Timișoara. Iar odată cu ele se dezvoltă și infrastructura orașului.

Orașul în care toată lumea își găsește un loc de muncă

În Timișoara toate ramurile industriale comune sunt reprezentate. Cei peste 51.000 de agenți economici sunt mereu în căutare de angajați. Prin urmare, indiferent de domeniul în care activezi, poți să îți găsești jobul perfect pentru tine. De asemenea, angajatorii se împart între mari companii și mici comercianți, deci poți să schimbi oricând mediul organizațional. Iar deschiderea spre noii investitori mici este largă. Prim urmare, poți oricând să îți dezvolți spiritul antreprenorial în Timișoara.

Timișoara, orașul bunăstării

Timișoara este un oraș de top atunci când vine vorba de calitatea vieții. Accesul la serviciile de bază, infrastructura locală și administrația au ținut pasul cu vremurile, datorită investițiilor făcute odată cu dezvoltarea orașului. De asemenea, Timișoara este un oraș în care se trăiește bine, salariul mediu fiind de 3.129 lei, cu puțin sub București și Cluj Napoca.

În plus, Timișoara este un oraș multicultural, ceea ce înseamnă că nu te plictisești niciodată. Spre deosebire de alte orașe, în Timișoara fluxul de imigranți este constant. Prin urmare, poți oricând cunoaște oameni noi. Iar viața culturală este cu adevărat deosebită, fiind încununată de concerte în aer liber, festivaluri și evenimente periodice.

Dacă vrei să îți schimbi locul de muncă sau pur și simplu vrei să te muți în acest oraș, caută oferte de angajări în Timișoara și nu vei fi dezamăgit. Orașul are ceva de oferit pentru fiecare, indiferent de domeniul de activitate sau de stilul de viață. Astfel, poți oricând să îți găsești următorul loc de muncă în orașul unde a început Revoluția.

