Tot mai mulți tineri prinși consumând substanțe interzise în Parcul (Etno)Botanic din Timișoara

Delgaz Grid a fost nevoita sa sisteze alimentarea cu gaze naturale pentru consumatorii din localitatile Zavoi, Voislova, Valea Bistrei, Maru si Magura, in data de 24 septembrie, incepand cu ora 11:00, ca urmare a unui incident survenit la magistrala de transport gaze naturale operata de Transgaz. Potrivit informatiilor furnizate de operatorul de transport, remedierea incidentului va fi finalizata in data de 24 septembrie, in jurul orei 16:00. Ulterior, va fi reluata treptat alimentarea cu gaze naturale, in functie de prezenta la domiciliu a consumatorilor afectati, masura fiind necesara pentru efectuarea operatiunilor in conditii de siguranta. &nbs […]