TP2023. Începe festivalul in : v z b l. Primul spectacol, duminică, în Piața Traian

Festivalul in : v z b l organizat de Teatrul Basca, în cadrul programului cultural Timisoara Capitala Europeana a Culturii, începe în 11 septembrie, în Piața Traian, cu spectacolul Frogtales, de la ora 18.

Festivalul se află la cea de-a treia editie, si are loc in lunile septembrie – noiembrie, in diferite spatii din Timisoara.

La fel ca in fiecare an, in : v z b l este un festival care își propune să facă vizibil ceea ce este invizibil, promovând valori precum dialogul, înțelegerea, respectul și solidaritatea, oferind șansa grupurilor vulnerabile să-și facă vocile auzite în comunitate.

Programul celor trei luni este divers și bogat, cu spectacole invitate din Bulgaria, Ungaria, Ucraina, Slovenia, Polonia, Serbia, și din România – Sibiu, Cluj și București, unele dintre ele accesibilizate și pentru public nevăzător sau persoane surde.

