Tradicant de droguri, săltat de mascați din fața unui fast-food din Dumbrăvița. Avea la el 300 g de cocaină

Un traficant de droguri de mare risc, din Arad, aflat de mai mult timp in atentia politistilor de la Combaterea Crimei Organizate, a fost retinut, vineri, in urma unei actiuni in forta care a avut loc intr-o localitate de langa Timisoara.

Operatiunea de prindere in flagrant a dealerului de droguri a fost organizata de politisti din cadrul SCCO Buzau, in fata unui fast-food din localitatea Dumbravita, cu sprijinul mascatilor de la actiuni speciale din Timis.

Surse judiciare au dezvaluit pentru impactpress.ro ca, dupa ce a fost incatusat, barbatul a asistat la perchezitionarea autoturismului sau, unde au fost descoperite mai multe pachete, in care s-ar fi aflat cantitatea de 300 g de cocaina.

Barbatul a fost dus la audieri, urmand ca impotriva sa se ia masurile legale ce se impun.

Sursa: specialarad.ro

