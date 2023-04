Tradiții, obiceiuri și superstiții de Paște. Ce nu este bine să faci în prima zi după Învierea Domnului

Sarbatoarea Pastelui este insotita de numeroase traditii, obiceiuri si superstitii, unele mostenite din generatie in generatie.

Invierea Domnului este prilej de reunire a familiei in jurul mesei cu preparate traditionale, este motiv de bucurie si de optimism.

Potrivit unei traditii crestine, cei care paraseasc aceasta lume in Sfanta zi de Paste, se duc direct in Rai.

O alta traditie mai spune ca portile Raiului sunt deschise in aceasta zi si, de asemenea, avand in vedere ca cerurile se deschid, sufletele raposatilor se intorc acasa, pentru a-i proteja pe cei dragi.

In noaptea de Inviere, credinciosii ortodocsi merg la biserica, sa ia lumina si sa cante Invierea Domnului.

Traditii, obiceiuri si superstitii de Paste

Se spune ca de Paste este bine ca oamenii sa fie imbracati cu o haina noua, care ar simboliza purificarea.

Se spune ca masa de Paste trebuie sa se incepa cu consumul unui ou, existand credinta ca astfel trupul va fi sanatos intreg anul, dar si peste – pentru a fi sprinten precum acesta.

O alta traditie arata ca daca, in ziua de Pasti, prima persoana care intra in gospodarie este barbat, acolo va exista noroc peste an.

In afara acestora exista traditii si obiceiuri particulare intalnite in anumite regiuni geografice sau in anumite comunitati.

Spre exemplu, in Moldova, in noaptea de Inviere, dupa slujba de la miezul noptii, credinciosii obisnuiesc sa insoteasca momentul Invierii prin pocnitori care semnifica alungarea spiritelor rele.

Tot in ziua de Paste, pentru a alunga seceta se arunca mac in rau. Zaharul sfintit este element tamaduitor pentru vitele bolnave, ceapa si usturoiul au rol de protectie impotriva insectelor, faina se presara pe camp pentru ca rodul graului sa fie cel asteptat.

De Paste, fetele nemaritate sa mearga la biserica si sa spele clopotnita cu apa neinceputa, iar dimineata trebuie sa se spele cu aceasta pe fata existand credinta ca astfel vor fi curtate de baietii „de insurat” din localitate.

In unele zone din Moldova exista traditia ca in dimineata Invierii, preotul sa mearga el pe la casele oamenilor – asezati in forma de cerc, cu lumanari aprinse – pentru a sfinti cosul cu bucatele pascale.

In zona Bihorului, exista o traditie care arata ca oul impodobit de Paste prevesteste norocul: daca dupa 40 de zile acesta nu se strica, atunci persoana va fi norocoasa.

Ce sa nu faci sub nicio forma in ziua de Paste

De asemena, nu este bine ca de Inviere sa se doarma, fiindca restul anului va aduce somnolenta, ghinion sau recolte slabe.

In ziua de Pasti se mai spune ca nu e bine sa se consume oul cu sare, iar pasca sau anafura sunt considerate tamaduitoare daca se pastreaza peste an bucatele din acestea.

La fel ca de Revelion, pragul casei nu trebuie trecut de o femeie, ci de un barbat.

O alta traditie veche spune ca nu este indicat ca toata familia sa manance din oua diferite, ci doar din primul ciocnit pentru a fi vesnic Impreuna.

Rugaciune facatoare de minuni de Paste catre Mantuitorul Iisus Hristos

“Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Care ai plans pentru Lazar si lacrimi de intristare si de milostivire ai varsat pentru dansul, primeste lacrimile mele. Cu patimile Tale, vindeca patimile mele.

Cu ranile Tale, tamaduieste ranile mele. Cu Sangele Tau, curateste sangele meu si amesteca in trupul meu mireasma trupului Tau cel de viata facator. Fierea cu care vrajmasii Te-au adapat sa indulceasca amaraciunea cu care potrivnicul m-a adapat.

Trupul Tau intins pe Cruce sa intinda catre Tine mintea mea, cea trasa jos de diavoli. Capul Tau, pe care l-ai aplecat pe Cruce, sa inalte capul meu cel palmuit de potrivnici.

Preasfintele Tale maini, pironite de cei fara de lege pe Cruce, sa ma traga spre Tine din prapastia pierzarii, precum a fagaduit preasfanta gura Ta. Fata Ta, cea batjocorita cu palmuiri si cu scuipari, sa umple de stralucire fata mea cea intinata In faradelegi. Amin!”

