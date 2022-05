Traficanții de migranți reținuți de procurorii DIICOT, lăsați în libertate și de judecătorii de la Curtea de Apel Timișoara

Curtea de Apel Timisoara s-a dovedit solidara cu Tribunalul Arad in dosarul traficantilor de migranti instrumentat de procurorii DIICOT, astfel ca, la termenul din 27 mai, a decis ca toti cei 18 inculpati pusi in libertate de judecatorul de drepturi si libertati aradean Firca Cristian Eugen sa ramana doar sub control judiciar. Sa nu se mai prejudicieze bugetul statului, probabil, cu masa si cazarea acestora in arestul IPJ Arad sau in penitenciar.

„Respinge, ca nefondata contestatia formulata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – DIICOT – Biroul Teritorial Arad impotriva incheierii penale nr. 45 din data de 19.05.2022, pronuntata de judecatorul de drepturi si libertati de la Tribunalului Arad, in dosarul nr. 1380/108/2022.

Cheltuielile judiciare cu contestatia procurorului raman in sarcina statului. Dispune plata din fondul Ministerului Justitiei in contul Baroului Timis a sumelor de cate 726 lei, fiecare, avocatilor Geana Doina si Moldovan Ioan, reprezentand onorariu avocat oficiu integral si partial (2×313 lei+100 lei). Definitiva”, se mentioneaza in Hotararea camera consiliu 58/2022 pronuntata in 27.05.2022.

Asadar, inculpatii Novacovici Alexandru Petru, Novacovici Ionel, Novacovici Elena-Anca, Doroftei Ionica, Abraham Cristian, Neagota Samuel Marian, Chiriac George Lucian, But Flavius Marian, Chiras Ion, Chiras Stefan Ion, Guinea Marius Ciprian, Crisan Peniel, Gruita Bogdan Razvan, Anton Alexandru, Zgriba Alexandru, Boalaj Ionut, Lingurar Gratian, Nastasie Liviu Maximilian, care sunt acuzati de savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, trafic de migranti, conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a detine permis de conducere, raman sub control judiciar.

„Acest judecator si-a batut joc de munca – de jumatate de an – a politistilor, pentru ca nu este posibil sa pui in libertate infractori periculosi, multi aflati in stare de recidiva postcondamnatorie. Un dosar de peste 500 de pagini, rasfoit la repezeala de domnul judecator, nu i-a permis, probabil, sa evalueze probele indubitabile adunate de politisti”, spunea un politist judiciarist, dupa decizia Tribunalului Arad, declaratie care ramane valabila, oarecum, si dupa judecarea apelului.

Pentru ca nu este clar contextul in care, toti cei 18 inculpati, au beneficiat de aceeasi clementa din partea judecatorilor, cata vreme unii sunt in stare de recidiva postcondamnatorie.

Spre exemplu, Zgriba Alexandru, a fost condamnat defin itiv, in 09.02.2021, la 2 ani de inchisoare pentru complicitate la santaj. Tot de catre Curtea de Apel Timisoara.

„Admite apelurile formulate de inculpatii apelanti Zgriba Alexandru si Momirov Bogdan Viorel impotriva sentintei penale nr. 794/22.12.2020 pronuntate de Judecatoria Lugoj, in dosarul nr. 4017/252/2020 al aceleiaşi instante, si in consecinta: desfiinteaza partial hotararea atacata si rejudecand cauza in limitele de mai jos: Reduce pedeapsa aplicata celor doi inculpart, pentru savarsirea infractiunii de complicitate la santaj, de la 2 ani si 6 luni inchisoare, la 2 ani inchisoare.

Reduce termenul de supraveghere, de la 3 ani, la 2 ani. Mentine pedepsele complementare si accesorii aplicate inculpatilor apelanti, precum si celelalte dispozitii ale sentintei penale apelate, care nu contravin prezentei decizii. Constata incetata de drept masura preventiva a controlului judiciar fata de inculpatii apelanti Zgriba Alexandru si Momirov Bogdan Viorel la data pronuntarii prezentei decizii”, au decis judecatorii, dupa judecarea apelului (Hotarare 208/2021 din 09.02.2021).

Cu alte cuvinte, Zgriba Alexandru se afla inca in termenul de supraveghere, ceea ce ar fi trebui sa conduca la revocarea suspendarii pedepsei.

Sursa: impactpress.ro

Comentarii

comentarii