Traficul greu de pe Stan Vidrighin, deviat temporar după Paște. Rutele ocolitoare propuse de Primăria Timișoara

Începând din 27 aprilie, pe bulevardul Stan Vidrighin din Timișoara vor fi impuse restricții pentru traficul greu. Acestea trebuiau aplicate chiar mai devreme, însă au fost amânate pentru a coincide cu devierile de trafic necesare. Data de la care devin aplicabile este 27 aprilie. Astfel, autovehiculele cu masă de peste 7,5 tone care tranzitează Timișoara pe bulevardul Stan Vidrighin vor avea la dispoziție rute alternative spre Moravița și Jimbolia, dar și pentru zona de nord și sud a municipiului. Restricțiile de trafic nu vizează transportatorii care au ca destinație punctele logistice aflate pe Stan Vidrighin.

Rutele alternative propuse de Primăria Timișoara sunt:

În vederea deplasării spre Vama Moravița:

Topolovățu Mare – DJ572 (Hitiaș) – DJ592 (Centura de ocolire Buziaș, Chevereșu Mare) – DJ592A (Sacoșu Turcesc) – DJ693B (Liebling) – Jebel – DN59 (Moravița);

● Topolovățu Mare – DN6 (Recaș, Izvin, Remetea Mare) – DNCT Nord (Centura Timișoara Nord) – DN69 (Institutul Agronomic) – Strada Grigore Alexandrescu – DN59A (Săcălaz, Cărpiniș) – DN59B (Cenei, Foieni, Deta) – DN59 (Moravița);

● DN69 (Orțișoara, Institutul Agronomic) – Strada Grigore Alexandrescu – DN59A (Săcălaz, Cărpiniș) – DN59B (Cenei, Foieni, Deta) – DN59 (Moravița).

În vederea deplasării spre Vama Jimbolia:

● Topolovățu Mare – DN6 (Recaș, Izvin, Remetea Mare) – DNCT Nord (Centura Timișoara Nord) – DN69 (Institutul Agronomic) – Strada Grigore Alexandrescu – DN59A (Săcălaz, Cărpiniș) – DN59A (Jimbolia);

● DN69 (Orțișoara) – DNCT Nord (Centura Timișoara Nord) – DN69 (Institutul Agronomic) – Strada Grigore Alexandrescu – DN59A (Săcălaz, Cărpiniș) – DN59A (Jimbolia).

În vederea deplasării spre zona industrială Timișoara Sud (Calea Șagului):

● Topolovățu Mare – DJ572 (Hitiaș) – DJ592 (Centura de ocolire Buziaș, Chevereșu Mare, Moșnița Nouă) – Calea Buziașului – Bulevardul Liviu Rebreanu – Calea Șagului;

● DN69 (Orțișoara) – DNCT Nord (Centura Timișoara Nord) – DN6 (Remetea Mare, Izvin, Reșița) – Topolovățu Mare – DJ572 (Hitiaș) – DJ592 (Centura de ocolire Buziaș, Chevereșu Mare, Moșnița Nouă) – Calea Buziașului – Bulevardul Liviu Rebreanu – Calea Șagului.



Pe rutele respective vor fi amplasate indicatoarele rutiere specifice care să-i informeze despre restricționarea traficului în zonă atât pe transportatorii de la nivel național, cât și pe cei care tranzitează Timișoara pentru transporturi internaționale. Devierile sunt realizate în colaborare cu Consiliului Județean Timiș, Direcția Regională de Drumuri Publice Timișoara și cu avizul Poliției Rutiere din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș.

În urma discuțiilor cu antreprenorul general și cu echipa de proiect din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, dar și în urma consultării cu cei implicați, decizia de restricționare a tronsonului bulevardului Stan Vidrighin a fost amânată pentru 27 aprilie – după Paștele Ortodox. În același timp cu lucrările de reabilitare a liniei de tramvai și a tramei stradale, pe bulevardul Stan Vidrighin au loc lucrări de reabilitare a rețelei de apă și canalizare, o investiție a companiei AQUATIM. Constructorul a avut întârzieri în achiziționarea conductelor pentru rețea. În momentul de față, o bandă de carosabil de pe partea cu cimitirul este restricționată pentru lucrările lor. Așteptările echipei de proiect au fost ca până vineri, 15 aprilie, acestea să fie finalizate. Pentru a evita riscul de a restrânge posibilitatea de desfășurare a traficului de la 4 benzi, la o singură bandă, a fost decisă amânarea restricțiilor. În acest sens, poliția rutieră a sugerat ca restricțiile să înceapă simultan cu devierile, în așa fel încât traficul din preajma

sărbătorilor să nu fie afectat.

„Un oraș, care este din ce în ce mai sufocat de mașini, are nevoie de infrastructură de transport public ca de aer. Tramvaiele fac parte din identitatea municipiului nostru și, odată cu schimbarea lor, schimbăm liniile, stațiile, nivelul de confort. Stan Vidrighin este un proiect strategic pentru Timișoara, dar nu putem lăsa deoparte realitățile curente.

Încercăm să reducem impactul pe care-l va avea restricționarea traficului pe această arteră

importantă: am purtat discuții cu reprezentanții firmelor care operează pe bulevard ca să îi

asigur că există soluții pentru ca să opereze în continuare, am purtat discuții cu reprezentanții poliției rutiere, ai consiliului județean și i direcției regionale care se ocupă de drumurile naționale, pentru a agrea aceste devieri. Am mediat aceste discuții împreună cu echipa de proiect din primărie și cu PORR Construct, antreprenorul care va executa lucrarea.

Toate aceste demersuri au avut ca scop să asigurăm condiții pentru cei care locuiesc, muncesc, trăiesc în Timișoara. Stan Vidrighin trebuie reabilitat, dar și noi ca primărie trebuie să putem minimiza acest impact. Sunt conștient că nivelul de trafic din zonă va crește, dar la finalul lucrărilor vom avea linii de tramvai moderne, magistrala de apă-canal nouă și tot carosabilul, trotuarul și pistele reabilitate”, transmite viceprimarul Ruben Lațcău.

