Tragedie ce putea fi evitată. Emilia Balea a murit cu zile între două spitale din Arad și cel din Timișoara… Avea doar 39 de ani și era însărcinată

S-a stins la doar 39 de ani în poate cea mai fericită perioadă a vieții sale. Emilia Balea este femeia însărcinată care a murit în ambulanță în timp ce era transportată de la Arad la Timișoara. Era în cea de-a 27-a săptămână de sarcină și peste aproximativ trei luni trebuia să dea viață unei fetițe.

Emilia era din Bârzava și de trei ani trăia o frumoasă poveste de dragoste cu Vasi, soțul ei în vârstă de 30 de ani. „Pentru o femeie, cea mai elegantă îmbrăcăminte este îmbrăţişarea bărbatului pe care-l iubeşte”, scria ea într-o postare din urmă cu trei săptămâni. Deși trăim vremuri cum nu am mai întâlnit până acum, nimeni nu se gândea că în doar trei săptămâni tot Universul familiei Balea se va destrăma.

În urmă cu câteva zile, Emilia a fost testată pozitiv cu virusul COVID-19. Inițial asimptomatică, starea femeii avea să se deterioreze în timp ce era internată în Spitalul Județean Arad. Câteva zile a tot vorbit cu soțul ei la telefon, ca apoi să nu mai fie lăsată să corespondeze decât prin mesaje.

Finalul a fost tragic… Vasi o aștepta acasă împreună cu fiul său cel mare, în vârstă de 16 ani, pe care l-a avut dintr-o căsătorie anterioară. Însă viața Emiliei s-a sfârșit în acea ambulanță după ce a făcut de trei ori stop cardiorespirator…

Din păcate, Emilia este de acum doar o amintire pentru cei care au cunoscut-o, pentru cei care au iubit-o. S-a stins și odată cu ea s-a stins și viața fătului pe care-l purta în pântece.

Ea va fi de acum un subiect de scandal între cele două spitale și pentru asta redăm încă o dată postarea managerului general de la Spitalul Județean din Timișoara, Raul Pătrașcu, text pe care l-am prezentat și într-un articol anterior referitor la acest caz:

„Astăzi am avut un caz halucinant la Spitalul Județean din Timișoara, din punctul nostru de vedere. O tânără de 38 de ani, însărcinată în 28 de săptămâni, pozitivă COVID-19, transferată de la Spitalul Județean Arad către Maternitatea Bega sau Spitalul de Boli Infecțioase, încă nu știm care, a făcut un stop cardio-respirator în Ambulanță și deci a fost redirecționată către UPU Județean pentru că este cel mai performant din regiune. Din păcate, pacienta a suferit încă trei stopuri cardio-respiratorii în UPU, iar ultima dată nu a mai putut fi salvată. Atât ea, cât și fătul au decedat. De ce este halucinant cazul? Pentru că din informațiile noastre pacienta a ajuns la Spitalul Județean Arad inițial asimptomatică, fiind depistată pozitiv în urma unui contact cu o altă persoană pozitivă. Nu a fost transferată la Maternitatea COVID-19 din județul Arad, ci a fost ținută la Spitalul Județean Arad inițial în Secția de Chirurgie pentru că acolo există zonă roșie, cu consult ginecologic fără probleme. Atunci când pacienta a început să se decompenseze a fost transferată pe secția ATI a aceluiași spital, unde nu ar mai fi fost urmărită corespunzător. Din informațiile noastre a fost <<descoperită>> în această dimineață la raportul de gardă de către un epidemiolog din cadrul DSP Arad, căruia i s-a transmis că acest caz îi depășește. Acest lucru este halucinant având în vedere că pacienta ar fi avut o saturație de oxigen de 70%, mult sub limita obligativității intubării, fiind deci un caz clasic de ATI. Fiindcă pacienta nu avea probleme ginecologice, dacă ar fi ajuns la noi la timp, noi am fi internat-o direct pe secția ATI pentru că exact acolo se face managementul unui caz care se agravează. O simplă intubare făcută la timp ar fi ajutat la salvarea a două vieți omenești, dintre care a unui făt. Astfel de întâmplări sunt oripilante și de neacceptat!”

Sursa: specialarad.ro

