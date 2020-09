Tragedie în sportul românesc. Cea mai valoroasă ciclistă de anduranță a României și-a pierdut viața într-un accident în Munții Banatului

Ciclista Cristina Berna și-a pierdut viața într-un accident, în Munții Banatului, în timp ce se antrena pentru o competiție peste hotare. Președintele Asociației Adevărații Veloprieteni, Iulian Ene, a fost cel care a anunțat moartea acesteia. Sportiva pedala singură.

„A suferit un tragic accident in timp ce pedala prin Muntii Banatului, singura, asa cum alesese sa o faca aproape in tot acest an, an al pandemiei, din cauza careia si alesese ca in 2020 sa nu mai parcurga brevete pentru omologare, ci doar trasee de anduranta, singura, pentru a-si dovedi ca este puternică.

De aproape 5 ani, anduranta facea parte din viata ei. Nu concepea viata fara mers pe bicicleta. Ne-am cunoscut prima data in 2015, la un antrenament catre Ruse, pe un traseu de 200 de km. M-a impresionat de la inceput cat de puternica si ambitioasa era. Peste ani, a dovedit-o din plin. An de an, a obtinut titlul de RANDONN”OR Romania la feminin, oferit ciciclistei cu cei mai multi kilometri pedalati in brevete.

A reusit sa fie printre primele cicliste din Romania prezente atat la London-Edinburgh-London, cat si la Paris-Brest-Paris. Isi dorea sa fie din nou prezenta in 2021 la LEL, in Marea Britanie. Chiar daca, in acest an, alesese sa faca anduranta fara recunoasterea internationala, era hotarata sa revina in 2021, mult mai puternica. Din pacate, Dumnezeu a ales altfel…”, a scris Iulian Ene, pe pagina sa de Facebook.

