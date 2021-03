Tragedie pe pista de biciclete Timișoara – Serbia

Un barbat in varsta de 49 de ani a decedat, in acesta seara, in jurul orei 17, pe pista de biciclete Timisoara – Serbia, fara ca prietenii cu care iesise la o pedalare de primavara sa poata face ceva pentru a-i salva viata.

Tragedia s-a petrecut in apropierea fostei fabrici de dulciuri Nestle, dupa ce biciclistul a acuzat o durere profunda in adancul pieptului. A oprit pe marginea pistei si, imediat, s-a pravalit fara suflare.

Medicii ajunsi la fata locului nu au reusit sa-l salveze, in ciuda manevrelor de resuscitare, in final, dupa ora 18, fiind declarata moartea sportivului. Stop cardio-respirator.

