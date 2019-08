Transluncani-ul devenit deja celebru, va fi susţinut de CJT prin realizarea unui nou drum de acces – Video

Cel mai de succes obiectiv turistic din ultima perioadă, superbul drum Transluncani, va fi sprijinit de cei de la Consiliul Judeţean Timiş. Instituţia doreşte realizarea unei legături rutiere cu acest nou drum, pentru a oferi un acces mai bun spre Valea lui Liman şi Poiana Mărului.

Cu un milion de euro, bani europeni, comuna Tomeşti a realizat cel mai spectaculos drum din Timiş. Aici a fost inaugurat de curând Transluncani-ul, un drum agricol, denumit Oboare, în lungime de 5,4 kilometri, a fost reabilitat devenind o atracţie excelentă pentru turişti şi şoferii amatori de senzaţii.

Perspectivele turistice ale noului drum au fost remarcate, iar promovarea mai bună a acestuia, prin intermediul unui nou drum de legătură, a fost discutată de preşedintele CJ Timiş, Călin Dobra, cu primarul Tomeştiului.

„Zilele trecute am fost în vizită în comuna Tomești, unde m-am întâlnit cu primarul Costel Medelean. Am discutat despre proiecte și noi investiții. Și fiindcă județul nostru are multe locuri frumoase care trebuie promovate, am mers la unul dintre cele mai spectaculoase atracții turistice – drumul Transluncani. Cei care îl traversează rămân cu o experiență unică. Este o șosea șerpuită, săpată în stâncă care merită vizitată inclusiv pentru imaginile pitorești.

Noi, la Consiliul Județean, avem în plan să realizăm o legătură cu drumul Transluncani pentru a facilita accesul spre Valea lui Liman și Poiana Mărului în Caraș-Severin”, a anunţat Dobra.

