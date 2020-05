Transportatorii clandestini le cer sute de euro românilor reveniţi în ţară să îi ducă acasă

Mai mulţi români care au revenit în ţară, în ultimele zile, s-au plâns prefectului judeţului Arad, Gheorghe Stoian, că transportatori clandestini le cer sute de euro pentru a-i duce din Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nădlac I în judeţele din care provin, echipaje de poliţie fiind mobilizate la graniţă pentru a descuraja aceste practici.

Prefectul Gheorghe Stoian a declarat marţi, pentru AGERPRES, că în urma controalelor pe care le-a făcut la PTF Nădlac I, în contextul aglomeraţiei de la intrarea în ţară, a vorbit cu mai mulţi călători, care i s-au plâns că nu au cu ce să ajungă acasă de la graniţă, iar şoferi de microbuze care ar transporta clandestin persoane le-ar fi cerut sute de euro.

“Când mergem noi (autorităţile – n.r.) la frontieră, aceşti şoferi care practică preţuri exagerate dispar. Am discutat cu conducerea Inspectoratului Judeţean de Poliţie să facă verificări în mod permanent şi să ia măsurile legale. Astăzi (marţi – n.r.) avem deja echipaje la Nădlac I, în Gara Arad şi pe traseu, pentru a fi descurajate astfel de practici”, a spus prefectul.

El a precizat că acei români care nu au transport asigurat de la graniţă sunt dintre cei întorşi din străinătate şi care trec frontiera pe jos.

“În ultimele 24 de ore am avut în jur de 1.400 de persoane care au intrat în ţară pe jos, pe la Nădlac I, iar în ziua precedentă am avut aproape 2.000. Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a adoptat o hotărâre care a reglementat transportul acestor oameni în starea de alertă. Ei pot să plece acasă cu mijloace de transport proprii, adică să vină o rudă sau o cunoştinţă să îi ia de la graniţă, cu mijloace de transport puse la dispoziţie de autorităţile locale contra cost, pentru că am lăsat în continuare în circulaţie acele autobuze folosite pentru transportul spre centrele de carantină în starea de urgenţă, dar mai pot contracta, închiria legal mijloace de transport”, a spus prefectul.

El a precizat că autobuzele autorităţilor îi duc pe călători în gările din Timişoara sau Oradea, de unde au mai multe legături feroviare către alte judeţe.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Arad, Adina Aconstantinesei, a declarat, pentru AGERPRES, că “poliţiştii rutieri desfăşoară activităţi preventive în vederea descurajării încălcării legislaţiei” cu privire la transportul în comun de tip taxi, dar că deocamdată nu au fost aplicate sancţiuni.

