Traseul Centurii Vest, discutat de Alin Nica, președintele CJ Timiș, la București

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, și președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, discută independent traseele pe care viitoarea Centură Vest o va urma. Dacă Fritz a dezbătut problema, joi, la Timișoara, colegul său de alianță, Alin Nica, a preferat să meargă direct la București, la CNAIR, pentru a dezbate problema.

Prin deplasarea realizată, el spune că dorește evitarea situației apărute pentru autostrada spre Serbia, aceasta având desenat un traseu chiar peste mai multe case din Moșnița și Bucovăț.

”Ieri am fost într-o vizită de lucru mai amplă, la București, iar una dintre întâlnirile importante a avut loc la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Am discutat despre studiul de fezabilitate aflat în lucru pentru centura ocolitoare de vest a Timișoarei deoarece am vrut să mă asigur că nu se repetă povestea traseului autostrăzii Timișoara- Moravița care, așa cum a fost anunțat de către Ministerul Transporturilor, trecea prin sufrageriile a zeci de case din Moșnița și Bucovăț”, a anunțat Nica.

Liderul consiliului județean e convins că discuțiile purtate au fost utile și că se va ține cont de situația din teren

”Cred că rolul vizitelor de teren a fost înțeles, iar proiectantul va ține cont de specificitățile zonei periurbane. Vorbim despre o finanțare semnificativă a CNAIR pentru Timișoara, astfel că avem cu toții datoria să ne îndreptăm atenția asupra celor mai bune opțiuni pentru acest obiectiv de investiție”, a mai spus Nica.

