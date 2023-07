Treasure Games in Banat, showul care face poftă de vacanță în România

Primul reality show transmis în social media se pregătește pentru o nouă ediție plină de aventură: Treasure Games in Banat. După 300 de ore de pregătire a probelor, cu 72 de oameni implicați în proiect, Treasure Games in Banat va oferi peste 1.000 de postări și stories pe conturile social media Treasure Games, Cronicari Digitali și ale participanților prin care oricine poate simți că este parte din aventură.

Primul reality show în social media din România, Treasure Games, se desfășoară în acestă vară în Banat. După prima ediție derulată în Ținutul Buzăului, Banatul e fruncea pentru 2023, iar locurile spectaculoase, oamenii plini de povești, preparatele locale și experiențele intense din această regiune se vor regăsi în provocările pentru echipele care intră în cel mai interactiv joc din social media, creat de agenția de comunicare digitală Zaga Brand, prin platforma Cronicari Digitali.

Treasure Games in Banat aduce la un loc 8 concurenți pentru 7 zile de provocări și explorări. Fiecare echipă are câte doi membri și va avea de rezolvat zilnic sarcini diferite prin intermediul cărora va dezvălui bogăția și specificul locurilor, va oferi o incursiune inedită în istoria și cultura Banatului și va genera buzz în social media în jurul acestei regiuni a României. Fiecare echipă acumulează puncte pe măsură ce rezolvă sarcinile, în funcție de modul în care îndeplinește cerințele și timpul în care reușește să facă acest lucru.

Echipa câștigătoare va primi trofeul Treasure Games, dar și un premiu în valoare de 2000 EURO.

Toată aventura concurenților va putea fi urmărită în timp real pe conturile lor de social media, iar rezultatul final al competiției va fi dezvăluit în seria video Treasure Games in Banat, care va fi lansată pe canalul de YouTube Treasure Games în această toamnă. Echipa de producție va surprinde momente inedite din culise și le va distribui pe conturile de social media Treasure Games și Cronicari Digitali. Mai bine de 168 de ore de filmare vor fi transformate ulterior în episoadele care vor spune pe YouTube povestea competiției.

Creatorii de conținut vor porni la drum din București, pe 9 iulie, către județul Timiș, apoi, concursul ia start pe 10 iulie, odată cu explorarea județului, dar și a Timișoarei – Capitala Europeană a Culturii 2023, prin probe cu povești speciale și peisaje instagramabile pe care orice vizitator s-ar bucura să le descopere în regiunea istorică din vestul României, dintre Dunăre, Tisa, Mureş şi Carpaţi.

„După o primă ediție de succes, derulată anul trecut, ne bucurăm ca acest concept, dezvoltat de Zaga Brand, poate contribui la punerea în valoarea a unei regiuni importante și la nivel european, odată cu manifestările din Timișoara, Capitală Europeană a Culturii. Dar Banatul nu este doar Timișoara, este și Timiș și este mult mai mult, iar creatorii de conținut vă vor ajuta să descoperiți asta într-un mod interactiv și atractiv”, spune Silvia Teodorescu, coordonatorul Cronicari Digitali și managing partner Zaga Brand.

Creatorii de conținut care au acceptat provocarea Treasure Games in Banat

7 zile, 8 creatori de conținut și un ținut fascinant de descoperit: Banatul!

Participanții selectati pentru Treasure Games in Banat și care vor aduce prin comunitățile lor în social media întreaga aventură sunt Marius Chivu, Emilia Morariu, Alina Muntele, Ciprian Muntele, Silviu Barbul, Adrian Dan, Bogdan Buzuleac și Răzvan Moței. Echipele pe care aceștia le formează, precum și numele sub care vor evolua în Treasure Games in Banat sunt anunțate pe conturile lor cât și pe conturile de Facebook și Instagram Treasure Games și Cronicari Digitali.

Show-ul Treasure Games in Banat va fi prezentat de Toader Păun, care va oferi inclusiv detalii de culise prin intermediul unor jurnale transmise live online, la TV și radio.

Echipa Treasure Games in Banat intră în Heritage Instameet „Meet me in Timișoara!”

Unul dintre momentele speciale ale aventurii Treasure Games in Banat va fi întâlnirea concurenților cu participanții la un alt proiect de amploare dezvoltat de Cronicari Digitali. Timișoara devine locul în care, pe 15 iulie, se vor întâlni cei mai mulți creatori de conținut pentru a pune în centrul atenției, pe Instagram, Facebook, Tik-Tok, YouTube, în presă și blogosferă patrimoniul arhitectural și cultural al orașului.

Timișoara, cu cele peste 14.000 de clădiri istorice, va fi promovată prin conținut original, în imagini și povești, cu și despre patrimoniul architectural, cu ajutorul jurnaliștilor și al creatorilor de conținut.

Pe parcursul zilei, participanții vor parcurge un traseu ghidat prin Timișoara, dar și prin localități din județul Timiș, oferind vizibilitate obiectivelor în mediul online. La Heritage Instameet „Meet me in Timișoara!” sunt așteptați să ia parte peste 140 de creatori de conținut.

La final, toți se vor întâlni în parcul Iulius Gardens (Family Plaza) din Iulius Town Timișoara pentru un Heritage Cocktail Party, ocazie cu care vor face cunoștință cu autoritățile și reprezentanții culturali locali și regionali. Participanții la Treasure Games in Banat vor avea astfel ocazia unui moment de relaxare înainte de marea finală și de a afla cine câștigă a doua ediție a primului reality show în social media din România.

Heritage Instameet „Meet me in Timișoara!” este realizat de Asociația Human Made Art (HUMART), prin platforma culturală Cronicari Digitali. Acţiunea este cofinanțată de Consiliul Județean Timiș, prin programul TimCultura 2023.

A doua ediție a primului reality show în social media din România oferă imagini, informații și un ghid practic pentru oricine vrea să pornească în explorarea României frumoase, mergând pe urmele creatorilor de conținut din concurs.

Show-ul creat de Zaga Brand, prin platforma Cronicari Digitali, este susținut de Raiffeisen Bank. Partenerii acestei ediții sunt Orange și Profi. Treasure Games in Banat are susținerea SIXT, Iulius Town, Timișoreana, Panasonic și Boya, prin MGT.

Comentarii

comentarii