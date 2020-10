Trei cazuri de COVID-19 la Universitatea de Vest din Timișoara: două îngrijitoare și o secretară, confirmate pozitiv. Studenții se plâng că acestea nu purtau mască

Au apărut trei cazuri de COVID-19 la Universitatea de Vest din Timișoara. Este vorba despre două îngrijitoare și o secretară, care au primit confirmarea în ultimele zile.

Încă de marți, pe grupurile dedicate studenților, circulau zvonuri că există cazuri de COVID-19. Tot marți, neoficial, studenții de la Facultatea de Fizică au aflat că este vorba despre o femeie de serviciu care dezinfecta laboratoarele de la parter. Altora li s-a spus că ar fi vorba despre un focar de COVID-19 la secretariatul general al universității. Marți, în jurul orei 18.00, ne-au mai spus studenții, la UVT au apărut „men in white”, angajații unei firme specializate de dezinfecție.

Studenții se arată neliniștiți de faptul că îngrijitoarele se presupune că erau cele care ar fi trebuit să dezinfecteze, dar fiind infectate și trecând prin laboratoare, ele ar fi putut, din contră,împrăștia virusul pe suprafețe. La majoritatea facultăților din UVT, studenții fac cursuri exclusiv online, dar la unele, cum este cea de Fizică, aceștia sunt nevoiți să vină fizic la orele de laborator. În plus, studenți ne-au mai spus că nu o singură dată au văzut atât femeile de serviciu, cât și secretarele că nu purtau masca, sau dacă o făceau, „o țineau ori sub nas, ori sub bărbie, în mai toată universitatea”.

„La infocenter, când am mers cu legitimația, secretara voia să semnez cu pixul ei. S-a uitat la mine ca la o nebună când am scos propriul pix că nu am vrut cu al ei. E rău dacă chiar sunt cazuri de COVID-19 la infocenter-ul secretariatului, toți studenții trec pe acolo cu carnetele și legitimațiile. Trebuie să le lași acolo și să vii mai târziu să le ridici”, ne-a spus o studentă.

Horea Băcanu, de la Departamentul de Comunicare, Identitate, Imagine și Marketing Instituțional al UVT, ne-a confirmat, joi, 8 octombrie, că în cadrul universității au fost confirmate trei cazuri de COVID-19. „Avem 3 cazuri de confirmați, personal auxiliar, o secretară și două îngrijitoare. Am respectat întocmai prevederile ordinului comun de ministru al Sănătății și Educației și am anunțat DSP, izolat și dezinfectat. Toate datele se află la DSP. Revin dacă apar date noi”, ne-a spus Băcanu.

Dacă cele trei cazuri au legătură între ele, în cadrul Universității de Vest ar urma să fie declarat un focar de COVID-19. Am cerut detalii Direcției de Sănătate Publică despre acest aspect. Revenim după ce reprezentanții DSP Timiș se interesează și ne trimit un răspuns.

Comentarii

comentarii