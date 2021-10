Trei elevi de la CD Loga, pe podium în competiția europeană EU Code Week 2021, cu o aplicație pentru depistarea știrilor false

În finala europeană a EU Code Week, organizată saptămâna trecută la Bruxelles, în Belgia, s-au calificat 6 echipe, reprezentând Grecia, Italia, Lituania, Irlanda, Slovenia și România.

Fiecare echipă a realizat o aplicație-site-extensie pe o temă impusă. Risipa de alimente, promovarea produselor locale sau realizarea unei platforme de rezervări online sunt doar câteva dintre aceste teme.

Toate proiectele au fost evaluate de un juriu internațional format din Nora Persenke (Germania, specialist în educație digitală), Yanis Fares (Belgia, specialist în relații financiare, BeAngels), Thierry Lescrauwaet (specialist inovații digitale, fondator UQALIFY & Color Navigator).

România a fost reprezentată în această competiție de o echipă formată din 3 elevi ai Colegiului Național Constantin Diaconovici Loga din Timișoara, coordonați de profesoara de informatică, dr. Renata Boar.

Liceenii timișoreni au dezvoltat și prezentat o extensie pe tema combaterii știrilor false. Proiectul a fost numit NoLies și “este o extensie ușor de instalat și utilizat, menită să ajute pe oricine să diferențieze între știrile false și cele adevărate.

”Pentru asta folosim o serie de algoritmi proprii, începând cu o bază de date de peste 1.5 milioane de site-uri cunoscute ca fiind rele, o altă bază de date mai mică, creată de noi, cu site-uri ce răspândesc doar știri false, dar și cel mai important factor, votul utilizatorilor noștri. Extensia va fi valabilă la lansare pentru toate browsere și este optimizată pentru oricine, culorile principale ajutând persoanele ce nu pot înțelege textul (fie din cauza dislexiei, fie pentru că nu înțeleg limba engleză), iar implementarea standardului WEI-ARIA permite inclusiv nevăzătorilor să utilizeze această extensie”, a explicat Iulian Rotaru, elev, membru în echipă.

Un aspect important al competiției a fost prezentarea proiectului. Pentru felul în care au reușit să își prezinte ideea, echipa timișoreană a obținut cel mai mare punctaj acordat de un membru al juriului în această competiție, Nora Persenke, 58 de puncte din 60 posibile.

“Pe lângă partea tehnică, codul, ne-am preocupat mult și de design: cum arată aplicația și cum arată reclama. În prima etapă ne-am ocupat de design-ul efectiv al extensiei în formatul în care este și acum. Am ales cele 3 culori specifice pentru nivelul de adevăr, ca să fie mai ușor de înțeles dintr-o singură privire, și am făcut structura ei (am creat Minciunometrul, cu cele 3 sugestii de surse credibile și cele 5 puncte ale încrederii). În a doua etapă ne-am ocupat mai mult de reclama 3D, realizată pe calculator, și de film. Eu m-am ocupat de structura întregii reclame și de prezentarea proiectului”, spune Ioana Satmari, elevă, membră în echipă.

“Finala a fost foarte complexă pentru că am putut vedea ideile inovative ale celorlalte țări, care au răspuns la diferite probleme ale societății. Am rămas în suspans până la sfârșit și a fost o experiență pe care nu am mai trăit-o până acum”, a subliniat și Vlad Pintea, elev, membru în echipă.

Timișorenii au ocupat locul 2 în această finală europeană, cu un total de 207 puncte, la numai 3 puncte diferență de Slovenia, care a ocupat prima poziție în clasament.

“Sunt niște copii muncitori, care sunt pasionați de ceea ce fac. Sunt mândră de reușita lor. Am participat alături de ei la finala europeană, i-am încurajat și susținut. Sunt o echipă foarte bună și știu că pot continua și dezvolta această extensie”, a subliniat prof. dr. Renata Boar.

Comentarii

comentarii