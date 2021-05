Trei evenimente pentru promovarea patrimoniului evreiesc, organizate la Timișoara, la sfârșitul lunii mai

Pe finalul lunii mai, la Timișoara vor fi organizate trei evenimente în cadrul proiectului „Rediscover, expose and exploit the concealed Jewish heritage of the Danube Region”. De altfel, aceasta este și ultima lună în care se desfășoară proiectul început încă din 2018. Cele trei proiecte, organizate de primărie sunt:

 „Sărbători si tradiţii evreieşti – patru secole de existenţă evreiască în Timişoara” în perioada 19 – 22 mai 2021;

 „Contribuţii ale evreimii timişorene la bogăţia multiculturală a oraşului – personalităţi de marcă” în perioada 24 – 28 mai 2021;

 „Opera arhitectului Henrik Telkes prin prisma aparatului său de fotografiat, 1910-1912” în perioada 24 – 28 mai 2021.

Expozițiile sunt organizate cu sprijinul Consiliului Județean Timiș la Centrul Multifuncțional Bastion, str. Hector nr. 4 – Bastionul Maria Theresia, corp C, și se pot vizita de luni până vineri între orele 08:00 – 17:00, iar sâmbăta între orele 10:00 – 16:00.

Proiectul „Rediscover, expose and exploit the concealed Jewish heritage of the Danube Region” DTP2-084-2.2 – REDISCOVER” este finanțat prin Programul Transnațional Dunărea. Liderul proiectului este Municipiul Szeged (Ungaria), parteneriatul fiind alcătuit din administrații locale și instituții culturale sau turistice din 8 țări regiunea danubiană. Comunitatea Evreilor din Timișoara este partener asociat al Municipiului Timișoara în acest proiect.

„Obiectivul general al proiectului este utilizarea potențialului patrimoniului cultural evreiesc și dezvoltarea unor soluții inovatoare în domeniul turismului. La nivelul fiecărui partener s-a constituit un Grup al Stakeholderilor Locali, format din reprezentanți ai autorităților administrației publice, instituțiilor/organizațiilor educaționale, culturale, turistice. Proiectul REDISCOVER se va încheia în 31 mai 2021”, transmite Floriana Ștefan, manager de proiect.

