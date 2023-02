Trei mari artiști români care cântă pe marile scene din Europa vin să concerteze la Timișoara

Artiști români de mare calibru care performează cu precădere în străinătate se întorc acasă pentru un concert special care va avea loc în 4 martie, pe scena Teatrului Național din Timișoara. Sunt personalități care pot fi văzuți cei mai adesea la Viena și Milano, unde cu greu se pot prinde bilete. Ei sunt aduși la Timișoara de clubul Rotary Cetate pentru un eveniment dedicat exclusiv susținătorilor lor.

Cap de afiș va fi baritonul George Petean de la Hamburg, alături de care vor cânta tenorul de taliei internațională Ioan Hotea și soprana Luiza Fatyol, solista operei din Dusseldorf.

Li se alătură acestora 60 de instrumentiști de la Filarmonica Banatului, care vor fi coordonați de dirijorul bucureștean Ciprian Teodorașcu.

“George Petean este unul dintre cele mai mari voci ale lumii. Mă bucur foarte mult pentru că l-am avut coleg doi ani de zile la Opera din Hamburg. Experiența a fost foarte frumoasă, îmi amintesc în anumite seri jucam biliard. George joacă excepțional biliard. Dar e o voce colosală, a avut o carieră fulminantă, a câștigat roluri foarte importante în diverse opere din Europa și nu numai”, a declarat directorul Filarmonicii Banatul, percuționistul Florian Andriș, în trecut a fost coleg la Hamburg cu George Petean.

Florian Andriș mai spune că, din păcate, marii artiști români care au părăsit țara sunt vîzuți din ce în ce mai rar pe scene de la noi.

“Și eu am fost o persoană care a părăsit România pentru a studia în străinătate. Când ajungi pe scene foarte mari din Europa, cumva pierzi contactul cu țara, artiștii își doresc să cânte pe scene foarte mari. O parte din ei sunt invitați să cânte în România, dar prea puțini. Nu este foarte accesibil să călătorești la Milano, să te duci la un spectacol de operă acolo. Dar acești români se întorc acasă, pentru a lăsa ceva în urmă, pentru a se reconecta cu comunitatea în care au crescut, pentru a arăta lumii unde am ajuns de fapt”, a spus Florian Andriș.

Concertul care va avea loc la Teatrul Național este organizat de clubul Roray Cetate și este dedicat sponsorilor care au contribut la acțiunile caritabile din ultimii ani organizate de acesta. Peste 600 de invitații au fost deja distribuite membrilor clubului dar și familiilor și prietenilor lor, spune președintele Roray Cetate, Andreea Lutz.

“Am pregătit un eveniment de excepție pentru acest oraș minunat, este orașul meu, m-am născut și crescut aici. Și vreau să dau orașului un concert. Am plecat de la George Petean, de la afinitățile lui cu alți artiști, să fie la un anumit calibru. Am ales Ciprian Teodorașcu pentru că am dorit un dirijor de operă care să vină să coordoneze filarmonica. Spectacolul nu va fi cu bilete, pentru că ar fi fost foarte puține pe care le-am fi putut pune în vânzare. și ar fi fost dezamăgitor pentru al 101-lea care nu a fost atent să-și cumpere bilet. Așa că am decis să oferim această șansă sponsorilor, avem mulți care ne-au sprijinit de-a lungul anilor”, a declarat Andreea Lutz.

Pe de altă parte, duminică, în 5 martie, baritonul George Petean va susține un mastre class pentru studenții facultății de Muzică din Timișoara.

