Trei zile de povești culinare, muzică bună și activități pentru toată familia te așteaptă la „Food & Friends in the Park” din Iulius Town

Finalul lunii iulie aduce în Iulius Town muzică bună, mâncăruri sofisticate și multe zâmbete. Astfel, joi, vă va încânta trupa R.U.A., vineri puteți intra în atmosfera „Magnetic Festival”, iar în weekend puteți savura mâncăruri delicioase, băuturi refreshing și puteți petrece serile de vară în ritmuri de dans la „Food & Friends in the Park”. Săptămâna se încheie cu „Imani Party”, unde muzica house cu influențe afro combinate cu sound-uri etnice grecești și asiatice va colora seara de sâmbătă.

Seria de concerte dedicată trupelor din Timișoara – Every Thursday Live – continuă săptămâna aceasta cu un live al trupei Royal Unknown Artists (R.U.A). Joi, 29 iulie 2021, începând cu ora 21.00, în Iulius Gardens – zona Lake Plaza, artiștii vor oferi publicului, prin piesele lor, o părticică din entuziasmul, efervescența și energia lor pozitivă. Accesul este gratuit.

Food&Friends in the Park dă startul unui weekend delicios, pe care să-l petreci împreună cu cei dragi ție. Trei zile cu povești culinare și preparate pentru toate gusturile te așteaptă în Iulius Gardens. Gurmanzii pot încerca burgeri sau wiener wurst de la @Fabrika ori hot dogs și french fries aduși de King`s Bistro, iar iubitorii de cafea se pot delecta cu specialități de la Tucano și Coffee Rize. FoodGourmet are preparate vegetariene, vegane și raw-vegane, fanii dulciurilor au parte de surprize de la Rulota cu bunătăți și Mimi`s Delice, iar răcoritoarele sunt asigurate de La Trattoria. Sună-ți prietenii și veniți să descoperiți food truck-urile din Iulius Gardens!

Orice masă copioasă trebuie să fie acompaniată de muzică bună. Weekend-ul acesta, Iulius Gardens este cuprins de ritmuri inedite. Magnetic Festival începe vineri, 30 iulie, în zona Lake Plaza, de la ora 20.00, cu Farium, urmat de Synchro, Omix și Razy. Intrarea este liberă, iar singurul lucru pe care participanții trebuie să îl aducă cu ei este vibe-ul de festival. Dacă vrei să încerci un fusion muzical, „Imani Party” dă start petrecerii sâmbătă, 31 iulie, iar beat-urile house se vor combina cu cele etnice grecești și asiatice, de la ora 17.00.

