Trenul de marfă deraiat duminică în Caraș aparține companiei înființate de Elena Udrea și Alin Popoviciu

Conform Companiei Nationale de Cai Ferate CFR SA, circulatia trenurilor pe ruta Resita Nord – Caransebes s-a inchis, duminica dupa-amiaza, din cauza deraierii a 12 vagoane si rasturnarea unui vagon, din compunerea unui tren privat de marfa.

Incidentul s-a produs la intrare in halta Cornutel Banat, iar trenul – care apartine operatorului privat de marfa Tim Rail Cargo, cu sediul langa Timisoara – avea in compunere 25 de vagoane incarcate si circula pe relatia Resita Nord – Slatina.

„Mentionam faptul ca in cazul acestei deraieri, in perioada necesara operatiunilor de interventie pentru repunerea pe sina a vagonelor deraiate si a vagonului rasturnat, SRCF Timisoara va asigura transbordare auto pentru trenurile de calatori, pe relatia Resita Nord – Caransebes”, se mentioneaza in comunicatul companiei.

Operatorul privat de marfa Tim Rail Cargo, cu sediul langa Timisoara, in comuna Dumbravita, apartine fostului director al Regionalei CFR Timisoara, Valeriu Trica, un apropiat al secretarului executiv al PNL Timis, Alin Popoviciu.

Valeriu Trica detie 50% din actiunile companiei, dupa ce, in iunie 2018, a achizitionat partile sociale detinute de fost blonda de la Cotroceni, Elena Udrea.

La vremea respectiva, in schimbul pachetului de actiuni detinute la Tim Rail Cargo, Elena Udrea a primit de la Valeriu Trica suma de 500.000 de euro, totodata fiindu-rambursate si doua credite, in valoare de 526.733 lei si 60.000 euro, acordate anterior societatii.

Sursa: impactpress.ro

