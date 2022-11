Tribunalul Timiș a confirmat sechestrul dispus de procurorii DNA pe averea arhitectului milionar de la Primăria Giroc

Tribunalul Timis a respins, luni, 14 noiembrie, contestatiile depuse impotriva sechestrului pe care DNA Timisoara l-a pus pe averea arhitectului comunei timisene Giroc, Florin Roman. Astfel, masura asiguratorie dispusa de procurorii anticoruptie ramane valabila.

Dupa cum a confirmat DNA pentru portalul de stiri BihorJust, procurorii anticoruptie din Timisoara au inceput sa ia masuri in cazul lui Florin Roman, iar la jumatatea lunii octombrie au pus sechestru pe averea acestuia.

Masurile asiguratorii au fost dispuse dupa aproape trei saptamani de la punerea sub acuzare a lui Roman, pentru savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 297 alin. 1 Cod penal raportat la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 si luare de mita prev. de art.290 alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, ambele cu aplicarea dispozitiilor art. 38 teza I Cod penal.

Potrivit ultimei declaratii de avere, completata in luna iunie a acestui an, arhitectul-sef al comunei Giroc detine, alaturi de sotia sa (decedata intre timp), cinci terenuri in judetele Caras-Severin si Mehedinti, si trei cladiri, dintre care una adaposteste spatii de depozitare/productie in Drobeta Turnu Severin.

Potrivit declaratiei de avere, Roman sustine ca are trei masini – un Hummer din 2008, un Ford din 2021 si un BMW din 2019.

BihorJust a dezvaluit insa ca ”parcul auto” al lui Florin Roman este mult mai extins. Acesta ar detine un Nissan GT-R, o masina modificata in Anglia si cu un motor de peste 1000 de cai putere, inmatriculata cu numarul TM-01-ROF (initialele lui Roman Octavian Florin) si o masina de epoca despre care se spune ca functionarul ar fi castigat-o dupa o ”lupta” cu Ion Tiriac.

Acestora li se adauga un model Ferrari Pista Spider 488, inmatriculat cu numarul B-720-ROF (aceleasi initiale ca in cazul Nissan-ului), cu o valoare de 874.530 de euro. Bolidul este inregistrat pe societatea Project Ace Studio SRL, administrata, conform actelor, de Catalin Coroiu, dar controlata in fapt de catre Florin Roman. In plus, pe firma administrata de mama lui Florin Roman sunt inregistrate patru Mercedes-uri, doua Ferrari, doua Lamborghini si doua Forduri, in valoare totala de peste 2 milioane de euro.

Florin Roman a declarat un salariu, ca functionar in Primaria Giroc, de 46.836 de lei/an – adica 3.900 de lei pe luna, care a fost completat de cel al sotiei – de 2.500 de lei/luna si de alocatiile celor doi copii.

Pe 19 octombrie, Judecatoria Timisoara a respins, in parte, o cerere formulata de Roman, ca reprezentant legal al celor doi copii ai sai, prin care functionarul solicita sa fie autorizat sa faca acte de dispozitie cu privire la bunurile ramase de la sotia sa, scrie impactpress.ro.

