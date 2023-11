Tribunalul Timiș a respins acțiunea prin care consilierul local Raul Ambrus a contestat excluderea din PNL

Exclus din partid in urma cu doi ani, in noiembrie 2021, dupa infiintarea unei platforme politice dizidente in cadrul PNL Timis, consilierul local Raul Ambrus a contestat in instanta decizia colegilor sai, care a fost confirmata, in orctombrie 2022, si de Curtea de Arbitraj a Partidului National Liberal.

Cererea fostului liberal prin care a cerut anularea actului care l-a lasat fara carnet de partid a fost inregistrata, la Tribunalul Timis, in 06.02.2023, iar, la termenul de azi, instanta s-a pronuntat cu privire la acest litigiu civil, scrie impactpress.ro.

„Respinge cererea de chemare in judecata formulata de reclamantul Ambrus Raul in contradictoriu cu paratii Biroul Politic Judetean al Partidului National Liberal – Filiala Timis si Partidul National Liberal – Filiala Judeteana Timis. avand ca obiect actiune in anulare. Cu drept de apel in termen de 30 de zile de la comunicare”, se mentioneaza in Hotararea 1257/2023, pronuntata in 31.10.2023.

In urma cu un an, dupa ce Curtea de Arbitraj a PNL a confirmat excluderea din partid a lui Raul Ambrus, presedintele PNL Timis, Alin Nica, i-a cerut demisia din Consiliul Local Timisoara.

„Raul Ambruș nu mai este membru al acestui partid si nu reprezinta PNL in Consiliul Local Timisoara. Nici nu poate reveni, cu atat mai mult dupa crearea unei alte platforme politice cu care s-a predat total in fata administratiei USR, in detrimentul interesului cetatenilor. Daca ar fi un om de onoare, si-ar asuma si o demisie din Consiliul Local Timisoara”, spunea Alin Nica la vremea respectiva.

