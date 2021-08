Tribunalul Timiș a suspendat o nouă dispoziție a primarului Dominic Fritz

Tribunalul Timis a decis sa suspende o noua dispozitie a primarului Timisoarei, Dominic Fritz, subsecventa noii organigrame, aflata in stand-by, pana la solutionarea pe fond a cererii de anulare a actului administrativ. Este vorba despre dispozitia prin care functionarul public Balajel Adela-Florina, consilier superior in cadrul Biroului Managementul Calitatii din cadrul Primariei Timisoara, a fost disponibilizat, ca urmare a restrangerii statului de functii.

“Admite cererea. Dispune suspendarea executarii dispozitiei nr. 1313/28.07.2021 emisa de Primarul mun. Timisoara, pana la solutionarea in fond a cererii avand ca obiect anularea acestui act administrativ. Cu drept de recurs in 5 zile de la comunicare”, se mentioneaza in Hotararea 814/2021, pronuntata de Sectia de Contencioas Administrativ si Fiscal, in sedinta din 25 august.

Comentarii

comentarii