Tribunalul Timiș l-a repus în funcție pe directorul demis al Filarmonicii “Banatul” din Timișoara. Primarul Dominic Fritz, obligat la plata cheltuielilor de judecată

Schimbat de la conducerea Filarmonicii “Banatul” Timisoara, in urma evaluarii sale manageriale de catre o comisie din care a facut parte si un consilier local USR, medic veterinar, directorul Ioan Garboni a fost repus in functie de catre Tribunalul Timis.

“Admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratilor Municipiul Timisoara si Consiliul Local al Municipiului Timisoara si, in consecinta, respinge cererea formulata in contradictoriu cu acesti parati, ca fiind introdusa impotriva unor persoane fara calitate procesuala pasiva.

Admite cererea formulata in contradictoriu cu paratul primarul Mun. Timisoara. Suspenda executarea Dispozitiei nr. 631/17.05.2021, emisa de parat, pana la solutionarea definitiva a actiunii inregistrate in dosar nr. 2618/30/2021 al Tribunalului Timis. Obliga paratul la plata cheltuielilor de judecata catre reclamant, in cuantum de 1.190 de lei. Executorie“, se mentioneaza in Hotararea 709/2021, pronuntata, astazi, de Tribunalul Timis.

Aceasta decizie nu este definitiva, ci poate fi atacata cu recurs, in 5 zile de la comunicare.

