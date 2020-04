Trimsol, cea mai mare firmă din Făget, se închide după ce cinci muncitori au fost infectați cu coronavirus

Focar de coronavirus la societatea Trimsol din Făget, cu aproximativ 300 de angajaţi. Până acum, cinci dintre muncitori au fost depistați cu COVID-19. Fabrica a fost închisă și DSP a demarat o anchetă epidemiologică.

„Din cele 8 cazuri confirmate în Făget și satele aparținătoare unul este vindecat și sperăm că încă 3 se vor întoarce acasă în următoarele 2-3 zile. Ținând cont că au apărut 5 cazuri în zona Făgetului de la aceeași firmă, în această seară am discutat atât cu domnul subprefect cât și cu reprezentantul DSP. Ancheta epidemiologică este în curs, o parte din contacți fiind puși în izolare. De asemenea, am solicitat ca, pe lângă ancheta epidemiologică, să se facă și verificări privind respectarea normelor de sănătate și de protecție a muncii. Foarte important, toate persoanele puse în izolare beneficiază, în această perioadă, de concediu medical! Am primit de la DSP informarea că firma rămâne închisă cel puțin 14 zile”, arată primarul Marcel Avram.

Sursa: lugojeanul.ro

