Triplă sărbătoare muzicală cu Madrigalul Bănățean sub bagheta maestrului Emanuel Pecingină, în Caraș Severin

Triplă sărbătoare muzicală sub bagheta maestrului Emanuel Pecingină, în Caraș Severin. În acest an, evenimentul marchează o triplă sărbătoare: pe lângă faptul că este o ediție jubiliară (cea de-a zecea ediție) , prof. dr. Emanuel Pecingină împlinește, în acest an, 60 de ani de viață și 35 de ani de activitate dirijoral-corală.

La acest curs, își dă concursul Corul de Cameră „Cantus Redivivus” din Timișoara, tematica cursului fiind muzica corală sacră. Cursul va fi încununat de o serie de concerte corale în Banat, dirijate de maestrul Pecingină și de dirijori masteranzi participanți.

Așadar, joi, 11 iulie, începând cu ora 19, la Catedrala episcopală „Învierea Domnului” din Caransebeș, sunt așteptați la concert iubitorii de muzică corală ce doresc să asculte câteva opere extraordinare interpretate cu profesionalism de Corul de cameră, „Cantus Redividus” sau „Madrigalul Bănățean”, dirijat de maestrul Emanuel Pecingină. Corul „Cantus Redivivus” a fost format de maestrul Emanuel Pecingină în anul 2015, în cadrul Festivalului Internațional „Zilele Muzicii la Oravița”.

De-a lungul activității sale, maestrul Emanuel Pecingină a fost răsplătit cu numeroase premii și distincții: Madrigalist de onoare, Medalia jubiliară „Pro arte”, iar din partea administrației prezidențiale a României a primit în anul 2013 distincția „Meritul Cultural” în grad de Cavaler. Și din partea Episcopiei Caransebeșului a primit ca și recunoștință pentru concertul ce l-a susținut pe soleea Catedralei Episcopale anul trecut, Medalia „Episcop Elie Miron Cristea”.

