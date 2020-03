Tudor are 4 ani, este din Deva, și a fost infectat cu coronavirus. Este internat la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara, împreună cu tatăl său

Tudor are 4 ani, este din Deva, și a fost infectat cu coronavirus. La fel și tatăl lui, Andrei Culda, împreună cu care este internat la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara. Cei doi au transmis un mesaj emoționant familiei, prietenilor și tuturor celor care îi sprijină.

La doar două luni de zile, micuțul Tudor Andrei Culda a fost diagnosticat sindromul Wiscott-Aldrich, o boală a sângelui în care sistemul imun funcționează anormal, cu deficit imunitar și prin predispoziție către formarea de cheaguri intravasculare.

În 2017, Tudor a suferit un transplant medular, la un spital din Roma.

În primele 6 luni după transplant, mergea de 3 ori pe săptămână la control.

La fel s-a întâmplat și acum. Luni dimineața trebuia să fie la Roma. Părinții au întrebat medicul de la spitalul din Roma dacă sunt în siguranță, în contextul epidemiei de coronavirus, iar răspunsul a fost că da, pot veni.

Tatăl lui Tudor spune că nu știe de unde el și fiul lui s-au infectat cu Covid-19.

Tânărul și puștiul de doar 4 anișori au transmis din spital că sunt bine și că speră să ajungă acasă cât mai repede.

“Eu și Tudor suntem depistați pozitiv, suntem bine. Suntem internați la spital la Timișoara. Nu e nimic grav. Noi am fost la Roma la control…nu știm de unde ne-am pricopsit cu virusul vieții. Poate fi simpla noastră ieșire într-o duminică seară, când am ajuns la Roma să ne luăm o apă sau…din vamă.

Noi am plecat sâmbătă din țară. Am ajuns duminică la Roma, am luat o apă, am stat în casă. Luni am fost la control. Tudor e bine, sunt trei ani o lună de la transplant și lucrurile au decurs destul de normal.

Marți dimineață am plecat spre țară, miercuri dimineață a fost mai problematic. În vamă, în Croația, am stat cu cel puțin 100 de oameni. De acolo poate fi…În vamă, în Ungaria, am stat cu trei persoane…n-aș putea să zic, pentru că acolo am stat la distanță. Iar la noi în țară, unde totul este un haos total în vamă, la Nădlac, am stat două ore și un pic, pentru că o doamnă de la DSP nu a înțeles situația lui Tudor. A trebuit să stăm mai bine de două ore până să ne poată escorta. Am intrat la ora 4 în vamă, miercuri dimineață, și am ajuns de-abia la 12.30 în Deva, fără apă la copii… am avut și fetița de 9 luni cu noi.

Miercuri seară, a venit DSP-ul, ne-au luat exudatul faringian, iar sâmbătă a venit vestea cea proastă că eu și Tudor suntem pozitivi. Elena si Sara sunt negative, acasă…Mulțumim prietenilor că ne aduc provizii la spital, ca să nu ducem lipsă de nimic…Mulțumim tuturor celor implicați pentru că ne susțin. Să sperăm că ne facem bine repede și plecăm acasă…”

Sursa: observator.tv

