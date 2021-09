Tupeul fără limite al infractorilor! Au furat două tractoare de peste 200.000 de euro dintr-o fermă din Timiș

Două tractoare, împreună cu un disc, totul în valoare de peste 200.000 de euro au fost furate în noaptea de 2-3 septembrie, dintr-o fermă din satul Petroman, orașul Ciacova, județul Timiș, aflat la 30 de km de Timișoara.

Tupeul infractorilor a fost fără limite, fiindcă utilajele erau parcate într-o curte aflată chiar în centrul satului, iar lovitura a fost dată imediat după ce tânărul fermier, Sebastian, s-a întors din câmp, la miezul nopții și s-a culcat.

”Am venit pe la ora 24.00 cu tractorul și l-am parcat în fermă. Eu locuiesc chiar în centrul satului. Pe celălalt tractor îl aveam în curte de mai devreme. Am făcut duș, am mâncat și m-am pus în pat. Am adormit. Dimineață când m-am trezit, nu am mai găsit niciun tractor în curte. Mai mult, amândouă cauciucuri de la mașină au fost tăiate. Cred că am fost urmărit înainte, multe luni, și mi-au aflat programul și ce fac. E clar că am fost supravegheat chiar în seara respectivă. Probabil așteptau în jurul casei. Au văzut că am stins becul, au și lovit. Nu se poate să intre cineva așa ușor în curte, să îți fure utilajele din spatele casei. Ei nu au ieșit prin fața casei, pe șoseaua mea. Cred că sunt profesioniști, fiindcă se vede pe camerele de filmat de pe străzile din sat cum conduc tractoarele cu mare dexteritate. Se vede tot drumul cum pleacă cu ele”, a povestit tânărul Sebastian.

Cazul a ajuns pe mâna specialiștilor de la Biroul de Investigații Criminale Timiș și a fost transmis și tuturor subunităților Inspectoratului de Poliție Timiș, dar și Inspectoratului Poliției de Frontieră, IPJ Arad și IPJ Caraș Severin.

”Vă rugăm să prelucrați aceste date cu efectivele din subordine, iar în cazul în care dețineți date de interes operativ, vă rugăm să luați legătura cu subcomisarul de poliție din cadrul IPJ Timiș”, îndeamnă oamenii legii.

”Momentan mi s-a spus să aștept și să urmărim camerele ce se mai observă pe ele. Poliția a cercetat filmările, are și niște piste. Sperăm să rezolve cazul și să îmi recapăt utilajele agricole”, spune tânărul fermier Sebi.

