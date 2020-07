Tură de cultură, cu Alergotură și experții de la Casa Artelor, în zona Peșterii Românești

Alergotură organizează începând de anul trecut o serie de ture de alergare în locurile istorice mai puțin cunoscute din Banat, evenimente susținute prin explicații și povestiri la fața locului de către experții de la Casa Artelor – Direcția Județeană pentru Cultura Timiș. La sfârșitul acestei săptămâni, în 18 iulie, „Tura de cultură” va avea loc în zona Peșterii Românești. „În excursie sau la concert, mulți bănățeni au trecut sau cel puțin au auzit de peștera de la Românești. E probabil cea mai mare peșteră din această parte de țară (dezvoltare de 1450m pe 3 nivele). Mai puțin cunoscut este situl arheologic: casă naturală, a adăpostit oameni încă din perioada neolitică. Povestea de istorie o auzim la fața locului prin bunăvoința experților de la Casei Artelor. Plecăm din satul Românești – vom vedea o altă biserică bănățeană veche, vizităm peștera și la final ne vom reface la Pietroasa, în ograda generoasă a lui Iosif, aprig susținător al zonei prin asociația Verde de Banat. 3,5+8,2 km e traseul de alergare. Ș-om pro șade la givan la Pietroasa. No, am do zîs”, transmit organizatorii evenimentului. Înscrieri se pot face aici: https://forms.gle/BUe3ndUCj2afSPh57 .

