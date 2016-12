Mai sunt câteva zile până la venirea oficială a Noului An, un motiv în plus să ne schițăm în minte dorințe și să ne planificăm deja prima vacanță. La câteva ore de mers pe autostradă cu maşina sau cu autocarul, în Austria, crestele Alpilor austrieci sunt acoperite de zăpadă proaspătă, imaculată.

Perioada care urmează este tocmai potrivită pentru un concediu în care să îmbinăm unele dintre cele mai frumoase sporturi ale iernii cu relaxarea şi răsfăţul suprem în care austriecii sunt deja specialişti. Munţi înalţi, spaţii largi, şarmul belle-epoque şi confortul unui stil de viaţă modern, cultivat: Alpii Vienezi din Austria Inferioară oferă posibilitatea unică de a cunoaşte cele mai bune părţi ale Austriei într-un timp foarte scurt. Agenţia de turism Ultramarin vă invită să descoperţi o regiune minunată, aflată aproape de Viena, dar totuşi destul de departe pentru a avea o privelişte netulburată asupra zonei încojurătoare: Semmering.

Aici aveţi timp pentru tot! În timpul zilei puteţi să vă plimbaţi prin Viena sau Graz, iar seara să mergeţi să schiaţi pe pârtiile de nocturnă. În zonă se regăsesc de la pârtii pentru campionatele mondiale până la pârtii pentru începători, iar pârtia panoramică de schi fond Wecshel – Semmering are 100 km. Agenţia de turism Ultramarin vă propune să vă petreceţi la Semmering un minunat concediu de schi la începutul lunii februarie, chiar în perioada vacantei copiilor. Cu cele șapte pârtii iluminate noaptea, Semmering este şi cel mai mare domeniu de schi cu nocturnă din Europa. Aici găsiți un peisaj minunat, 14 km de pârtii excelente, un Split-Park pentru snowboarderi şi freestyleri şi o pârtie de săniuş iluminată. Semmering este cea mai veche arie de schi din Austria, fiind, până la sfârşitul Imperiului, stațiunea favorită a curții vieneze. Aici s-a organizat şi prima competiţie de schi oficială din Austria. Copiii pot schia pe ariile Stuhleck, Hirschenkoegel, iar începătorii, pe Schmoll Fun. Majoritatea pârtiilor de schi sunt dotate cu tunuri de zăpadă, iar pentru iubitorii snowboardingului există un parc care întrece toate aşteptările. De asemenea, în zonă se pot practica patinajul şi săniuşul, aici existând o pârtie de săniuş de circa 3 km.

Ca să îmbinaţi relaxarea muntelui cu farmecul împrejurimilor, Ultramarin vă propune o excursie de o zi la Viena, cu vizitarea Ringului vienez, a Palatului Schonbrunn și a Casei Muzicii, Musikverein – sala unde se ţine concertul de Anul Nou. O altă excursie opţională, de o jumătate de zi de data aceasta (ca să aveţi timp seara de un răsfăţ la spa), este la Mariazell, unde veţi putea admira una dintre cele mai frumoase catedrale în stil baroc din Europa. Este timpul aşadar să ne pregătim pentru una din cele mai frumoase vacanţe de iarnă, iar Agenţia de turism Ultramarin are oferte pentru toate gusturile. În Austria, sezonul rece înseamnă bucurie, experienţe unice, peisaje superbe, fericire extremă! Detaliile acestei minunate vacanțe le găsiți aici.