Pentru că ne place să facem din orice zi o sărbătoare, așteptăm cu nerăbdare să celebrăm iubirea! Motive să o facem putem găsi în fiecare zi, însă pentru a le arăta celor dragi cât de mult îi prețuim, o călătorie este ideală. În februarie aveți de unde alege, pentru că Agenția Ultramarin a pregătit vacanțe numai bune de petrecut în doi.

Agenția de turism Ultramarin vă propune pentru Ziua Îndrăgostiților mai multe destinații de city-break perfecte pentru o minivacanță la mijloc de februarie. În 11 februarie este plecarea spre Dubai, din Budapesta, iar în următoarele zilea puteți vizita tot ce are Dubaiul mai frumos de arătat: Moscheea Jumeriah, World Trade Center – Turnurile Emiratelor, cele mai înalte clădiri din Orientul Mijlociu şi Europa, Golful Dubai şi Muzeul din Dubai, precum şi cea mai veche parte a oraşului, Bastaki, unde mai pot fi admirate vechile case ale negustorilor bogaţi. Tot aici se află Muzeul din Fortul Al Fahidi, vechi de peste două secole. Puteți petrece puţin timp în piaţa materialelor textile sau puteți face o plimbare pe canal cu abra spre bazarurile de condimente şi de aur. În zilele următoare puteți opta pentru o croazieră pe canalul Dubai într-o barcă tradiţională sau poate veți dori să mergeți într-o excursie la Abu Dhabi, trecând prin cel mai mare port al lumii, Jebel Ali. Detaliile călătoriei pot fi găsite aici.

Tot de Valentine’s Day, Ultramarin are o ofertă de nerefuzat pentru Belgrad. Plătește unul, pleacă doi! Altfel spus, de Ziua Îndrăgostiților, plătesc doar domnii! Un oraș cu o istorie zbuciumată și un prezent modern, Belgradul te îndeamnă să vizitezi tot ce poți. Odată ajunși aici, veți găsi un oraș al contrastelor, un loc în care vechiul se contopește cu noul și dă tot ce e mai bun pentru turiști. Un weekend în capitala Serbiei va fi, cu siguranță, o experiență plăcută. În Beograd, cum i se spune în sârbă, totul, de la grămada de cărămizi, care e tot ceea ce a mai rămas din cartierul general militar bombardat Kneza Milosa, până la cluburile de noapte de sub citadela Kalemegdan, spune o poveste pe care ar fi păcat s-o lăsați nedescoperită. Detalii găsiți aici.

Tot pentru o minivacanţă de februarie vă invităm să petreceți alături de persoana dragă Valentine’s Day la Bari! Agenţia de turism Ultramarin vă invită să descoperiți misterele și frumusețile din Puglia, un adevărat bastion al istoriei, pitorescul orășel Ostuni, grotele Castellana și desigur, orașul-bijuterie Alberobello. Detaliile acestei minunate excursii le puteți găsi aici. Cei care preferă orașele mari și sunt pasionați de istorie, artă dar și de shopping, pot alege Milano, una dintre capitalele modei. Metropola italiană este faimoasă prin casele de modă și cochetele sale magazine, cum ar fi cele de pe via Montenapoleone sau din renumita Galleria Vittorio Emanuele II din Piazza Il Duomo. Mai multe despre excursia la Milano găsiți aici.

Un weekend la SPA este de cele mai multe ori varianta ideală pentru un cuplu de Valentine’s Day. Noi vă recomandăm Băile Felix, într-un pachet special de weekend. Consilierii Ultramarin vă stau la dispoziție la telefon 0256-499.706, pentru a vă ajuta să găsiți cea mai potrivită variantă de a-i face o experiență-cadou persoanei dragi.