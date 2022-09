Turneu internațional de volei: Cupa CSM Lugoj

Cea de a XII-a ediție a turneului internațional de volei “Cupa CSM Lugoj” va avea loc, în perioada 30 septembrie – 2 octombrie, în Sala “Ioan Kunst Ghermănescu”. Participă două echipe din străinătate – campioana Ungariei, BRSE Bekescsaba şi OK Spartak Subotica, echipă din prima ligă a Serbiei, precum și două echipe din prima ligă din România – CSM Volei Alba Blaj, campioana României, și CSM Lugoj. Iată programul meciurilor: vineri, 30 septembrie: CSM Volei Alba Blaj – BRSE Bekescsaba (ora 16) și CSM Lugoj – OK Spartak Subotica (ora 18:30); sâmbătă, 1 octombrie: CSM Volei Alba Blaj – OK Spartak Subotica (ora 16) și CSM Lugoj – BRSE Bekescsaba (ora 18:30); duminică, 2 octombrie: BRSE Bekescsaba – OK Spartak Subotica (ora 11) și CSM Lugoj – CSM Volei Alba Blaj (ora 13:30). Intrarea este liberă.

