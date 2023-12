UAV, partener al conferinței „Siguranța publică și nevoia de capital social ridicat”

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad a fost partener al conferinței cu participare internațională „Siguranţa publică și nevoia de capital social ridicat” („Public safety and the need for high social capital”), ediția a V-a, desfășurată în perioada 10-11 noiembrie 2023 la Arad.

Deschiderea conferinței, organizată de Centrul de Cercetare în Drept SARA și Centrul Cultural Județean Arad, a avut loc la Consiliul Județean Arad în prezența europarlamentarului Gheorghe Falcă, a președintelui Consiliului Județean Arad Iustin Cionca, a prorectorului Universității „Aurel Vlaicu” din Arad prof. univ. dr. ing.ec. Alexandru Popa, a președintelui Centrului de Cercetare în Drept SARA, general (r) ing. ec. dr. Nicolaie Iancu și a directorului de proiect prof. univ. dr. habil. Elena-Ana Iancu din Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Științe Umaniste și Sociale. Lucrările conferinței au continuat în data de 11 noiembrie la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad.

În cadrul evenimentului de deschidere, Consiliul Județean Arad și Centrul de Cercetare în Drept SARA au conferit distincția „Investește în resursa umană“ domnului ing. ec. dr. Adrian Vascu, președinte de onoare al Uniunii Profesiilor liberale din România, cofondator și Senior partner Veridio. De asemenea, în semn de apreciere pentru implicarea și suportul oferit de către universitate în organizarea conferinței, UAV a primit „Diploma de onoare” din partea Centrului de Cercetare în Drept SARA.

„A fost o onoare pentru universitatea noastră să fie partener al acestui eveniment care a coagulat experți, profesori universitari, cercetători și specialiști în drept din țară și străinătate. Implicarea membrilor comunității academice, în special a doamnei prof. univ. dr. habil. Elena-Ana Iancu, precum și a celor care și-au adus aportul științific la lucrările conferinței, a contribuit la creșterea vizibilității universității arădene de stat în plan național și internațional”, a declarat prorectorul UAV, prof. univ. dr. Alexandru Popa.

Programul conferinței a fost structurat în 20 paneluri care au reunit 138 de lucrări semnate de 171 de autori cu 73 afilieri din: România, Republica Moldova, Albania, Franța, India, Israel, Italia, Olanda, Polonia, Spania, Ungaria.

Studiile realizate prin acest proiect vor fi publicate în International Journal of Legal and Social Order https://ijlso.ccdsara.ro/ indexată în: HEIN ONLINE, ERIH PLUS, WorldCat, Central and Eastern European Online Library, KVK, ICI Journal Master List, Stanford Libraries sau în revistele partenerilor.

