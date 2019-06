Ucigaşul poliţiştului din Timiş a fost externat de la Spitalul Municipal Timişoara și dus în faţa procurorilor

Ionel Marcel Lepa, bărbatul care a omorât un poliţist din judeţul Timiş aflat în misiune, a fost externat, joi dimineaţă, de la Spitalul Municipal Timişoara, urmând a fi dus la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara, iar apoi la instanţă pentru emiterea unui mandat de arestare preventivă.

Ionel Marcel Lepa a fost păzit în spital de trei poliţişti, fiind externat joi, după operaţia în urma căreia i-au fost scoase două gloanţe.

El a fost scos de poliţişti din Spitalul Municipal şi urcat în maşină de poliţişti, urmând a fi dus la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara.

Ulterior, Lepa va fi dus la instanţă pentru arestare preventivă, iar apoi la Penitenciarul din Timişoara.

Potrivit medicilor de la Spitalul Municipal Timişoara, acolo unde era internat Ionel Marcel Lepa, rănile provocate de gloanţe au fost infectate, iar pacientul se află sub tratament perfuzabil.

”Nu a fost o mică infecţie. Rănile provocate au fost infectate pentru că orice fel de rană, după şase ore, este infectată. Dar după intervenţia chirurgicală în care am făcut lavaj, am drenat zona în care am găsit proiectilele, nu e nicio problemă. Fără febră. A fost cu febră, acum nu mai e, este pe tratament antibiotic, perfuzabil, pe care probabil îl va continua şi la spitalul penitenciar. Nu a fost vizitat de nimeni, nu are voie”, declara medicul Ovidiu Burlacu.

Poliţistul Cristian Amariei, în vârstă de 43 de ani, din judeţul Timiş, a fost împuşcat mortal, duminică, în timp ce încerca să îl captureze pe Ionel Marcel Lepa, urmărit naţional şi internaţional. Bărbatul era căutat după ce fusese condamnat pentru tâlhărie.

Ionel Marcel Lepa a fost prins în noaptea de luni spre marţi, în jurul orei 4.45, în casa bunicii unui prieten de-al său din localitatea Remetea Mare. Arma cu care a fost ucis poliţistul a fost găsită asupra lui Lepa. El avea la brâu atât pistolul, cât şi o borsetă cu gloanţe, conform imaginilor din momentul capturării.

Sursa: news.ro

