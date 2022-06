Ucraina, la galeria Mansarda Timișoara

Universitatea de Vest din Timișoara, prin Facultatea de Arte și Design, reprezentată de prof.univ.dr. habil. Camil Mihăescu – decan FAD, în parteneriat cu dr. Anna Safronova (Kiev, Ucraina) – artist fotograf, organizează, joi, 30 iunie, începând de la ora 14, la Galeria MANSARDA a Facultății de Arte și Design Timișoara, strada Oituz nr.4, vernisajul expoziției de fotografie „INTERFOTO” – ediția 2022 – UCRAINA. Evenimentul are, de această dată, un caracter special, datorat contextului socio-politic din Ucraina și este dedicată tinerilor artiști fotografi ucraineni. Dr. Anna Safronova urmează studiile postdoctorale la Universitatea de Vest Timișoara și descrie în rândurile de mai jos expoziția INTERFOTO din acest an. „Fotografia ucraineană, așa cum este și cultura sa, se dezvoltă astăzi pentru a defini ideea unei țări independente, cu propria sa istorie, cultură, mod de gândire și percepție a frumosului. Istoric, școala de fotografie ucraineană și-a câștigat recunoașterea datorită Școlii de fotografie din Harkov, care avea ca scop, în primul rând, să dezvăluie problemele sociale asociate cu traiul în perioada sovietică și post-sovietică. Trebuie să remarcăm faptul că în Ucraina și în special în Kiev, se află o mare concentrație de artiști fotografi. Kievul poate fi numit într-adevăr un oraș fotografic, bogat în studiouri foto, școli de fotografie, cercuri fotografice și galerii de artă. În consecință, numărul fotografilor cu proiecte proprii, atât comerciale, cât și artistice, crește în fiecare an. În ultimul an, la Kiev au avut loc frecvent festivaluri, expoziții și târguri de fotografie, precum și festivaluri de carte ale artiștilor fotografi ucraineni. Deși expoziția INTERFOTO 2022 UCRAINA a fost organizată într-un interval de timp foarte scurt, aceasta include, în schimb, o colecție de lucrări ale unor fotografi complet diferiți, cu care am avut plăcerea de a comunica și de a lucra. Toți acești oameni și-au exprimat disponibilitatea de a se angaja în proiect. Din păcate, mulți dintre ei au fost nevoiți să părăsească urgent țara, iar multe lucrări s-au pierdut sau au fost lăsate în patria lor, fără posibilitatea promovării în continuare a acestora. Unii dintre prietenii mei apropiați, dintr-un motiv sau altul nu au putut participa la expoziție dar toți s-au bucurat chiar și pentru că li s-a oferit posibilitatea de a participa. Primul motiv pentru o astfel de atitudine este că toți sunt îndrăgostiți de fotografie ca de munca vieții lor, nu nu doar ca de un hobby obișnuit sau o profesie. Lucrările prezentate sunt create de artiști de diferite vârste, experiență și abilități profesionale, precum și nivel de recunoaștere, deși toate sunt interesante și originale în felul lor. Sper că acest proiect va ajuta la familiarizarea vizitatorilor expoziției cu fenomenul fotografiei din Ucraina și cu lucrările concrete ale artiștilor fotografi ucraineni. Aș dori să-mi exprim profunda recunoștință organizatorilor expoziției INTERFOTO și Universității de Vest din Timișoara, mulțumită cărora are loc acest eveniment, dar și tuturor persoanelor care m-au ajutat în mod direct”, transmite Dr.Anna Safronova. Expoziția poate fi vizitată în Galeria MANSARDA a Facultății de Arte și Design Timișoara, strada Oituz nr.4, în perioada 30 iunie – 7 iulie 2022, sau online pe www.arte-fact.uvt.ro.