Ucraina –un an! Programul la Victoria este dedicat curajului și luptei pentru dreptate!

Săptămâna aceasta o dedicăm curajului de a lupta pentru dreptate și libertate. În 24 februarie, se împlinește un an de când Ucraina își apără neobosită teritoriul și de când România încearcă să fie o casă bună pentru miile de ucraineni care s-au stabilit temporar aici.

De aceea, cinema Victoria arată solidaritatea românilor printr-un program special: Un an alături de Ucraina. Vineri, împreună cu Asociația Prin Banat, vă prezentăm documentarul WHEN BORDERS GET INDISTINCT, parte a programului Timișoara 2023, în care două fire narative se întrepătrund: unul este despre locuitori din Banat, iar celălalt despre etnici ucraineni, ambele comunități încercând să-și păstreze identitatea și teritoriul. După aceea, documentarul INNER WARS, propus împreună cu Institutul Francez, ne duce la începuturile conflictului, prezentând viața a trei femei-soldat din Estul Ucrainei, în 2014.

Deși nu este un moment de bucurie, încercăm să aducem și câteva zâmbete pe fețele celor mici și ale părinților lor duminică, proiectând VULPOIUL CEL MARE ȘI RĂU, dublat în ucraineană, tot în parteneriat cu Institutul Francez. Ucrainenii au intrare gratuită la fiecare dintre aceste proiecții. De vineri până duminică, vă așteptăm la TÂRGUL SOLIDAR DE MĂRȚIȘOR, în foaierul cinematografului, unde veți găsi mărțișoare, broșe, obiecte din ceramică, sacoșe sau marionete pentru copii, realizate de femeile din Ucraina stabilite în Timișoara.

Celelalte titluri noi din programul actual reiau și ele tema luptei pentru dreptate. Joi, cel de-al doilea episod din Cinemateca TIFF ne duce pe CORDILLERA OF DREAMS, unde realizatorul Patricio Guzmán dezvoltă o superbă reflecție despre uluitorul lanț al Anzilor, martor tăcut al loviturii de stat din Chile din 1973 și al dorinței chilienilor de a se elibera de un regim dictatorial.

Duminică, rămânem tot în America, dar mergem mai la Nord unde, în 1955, o mamă luptă pentru a demasca rasismul care a dus la linșajul brutal al fiului ei, în POVESTEA LUI EMMET TILL.

Personajele justițiare din dramele lui Park Chan-wook revin pe ecranul de la Victoria în weekend: sâmbătă, OLDBOY caută răzbunare după ce a fost ținut captiv fără motiv timp de 15 ani, iar duminică, detectivul Hae-joon se îndrăgostește de principalul suspect al crimei pe care o investighează în DECIZIA DE A PLECA.

Alte lupte se mai duc și în SPIRITELE DIN INISHERIN, între doi foști buni prieteni, în UN BĂRBAT PE NUME OTTO, unde morocănosul personaj al lui Tom Hanks face totul pentru a ține lumea la distanță, în PHOENIX. HAR/JAR, unde legendara trupă rock se străduiește să existe în ciuda regimului, în ORICE, ORIUNDE, ORICÂND, în care avem o demonstrație de arte marțiale marca Michelle Yeoh și în AVENTURILE LUI PIL, unde o copilă orfană curajoasă se deghizează în prințesă pentru a salva regatul Cetății Cețurilor.

