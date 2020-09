Ultima aroganță a lui Nicolae Robu. O laudă pe Anca… Lăudatu, deși Liceul de Arte Plastice este în ”scenariul roșu” – Video

La trei ani de când elevii de Liceul de Arte Plastice din Timișoara au fost mutați pe strada Lorena, nr. 35, lângă Spitalul Victor Babeș, primarul încă în funcție, Nicolae Robu, a venit să discute cu părinții. Încă de la începutul lunii septembrie, părinții și profesorii s-au plâns de condițiile din cele două corpuri de clădire în care își desfășoară activitatea liceul. Acum, la două săptămâni de când au fost trimiși lucrătorii Colterm să facă reparații, încă nu s-au făcut prea multe, dar Robu le-a promis reprezentanților liceului că va urgenta procedurile.

Povestea pe scurt: Pe 10 septembrie, Consiliul de Administrație al liceului a hotărât începerea școlii în „scenariu roșu”, timp de o lună, după ce Anca Lăudatu, șefa Școli-Spitale din Primăria Timișoara le-a promis că se vor face urgent reparații. Pe 18 septembrie, viceprimarul Dan Diaconu și aceeași Anca Lăudatu au menționat, într-un răspuns oficial, că degradarea s-a produs din cauza elevilor. Pe 22 septembrie, un profesor a spus că îi dă în judecată pe cei doi. Pe 23 septembrie, liceul a fost amendat de DSP Timiș pentru lipsa grupurilor sanitare. Pe 29 septembrie, în conferința de presă a Primăriei Timișoara, Robu spunea că în ultimii ani, la cele două corpuri, au fost efectuate lucrări neautorizate, fără cunoștința aparatului din primărie.

Așadar, pe 30 septembrie, edilul-șef al Timișoarei s-a întâlnit cu reprezentanții părinților, elevilor și profesorilor Liceului de Arte Plastice. În general, fiecare parte și-a păstrat părerea inițială, cu mențiunea că primarul a promis că va urgenta toate operațiunile, astfel încât să fie respectat termenul de 30 de zile de remediere a problemelor depistate de inspectorii DSP Timiș.

„Campusul de aici este cel mai bun pe care îl avem în Timișoara… În orice caz, în top trei din Timișoara, categoric. Pentru elevii de Liceul de Arte Plastice, aceste corpuri de clădire sunt categoric cele mai bune, cu geamuri foarte mari, și de o parte și de alta. Am dat acest campus liceului de arte plastice. S-au făcut atunci intervențiile care s-au făcut pentru decență. Mie nu mi s-a mai semnalat stadiul de degradare s-a ajuns. Chiar nu am știut și, de îndată ce am fost informat, am dat dispoziții”.

Profesorii i-au reproșat primarului că, în ultimii trei ani, au existat mai multe sesizări trimise municipalității, în cel puțin 11 din cele peste 20 trimise fiind cerute intervenții. Robu a răspuns: „Nu au ajuns la mine, din păcate. Asta este…”. Din câte spun profesorii, de vină ar fi Anca Lăudatu, care i-a tratat cu rea-voință și rea-credință, chiar jignind unii profesori. Deși inițial discuțiile s-au abătut de la acest subiect, ulterior Robu a spus că are încredere în ea, pentru că… îi trimite constant fotografii din școlile și spitalele unde au loc lucrări. A și arătat celor prezenți că inclusiv cu șantierul de aici aceasta a trimis recent câteva.

Mai multe lucruri reproșate de reprezentanții liceului au fost ritmul scăzut în care se lucrează, materialele de proastă calitate folosite – de exemplu, adezivul de gresie – și presiunile de la începutul anului școlar, făcute de Inspectoratul Școlar Județean Timiș, ca elevii să vină la școală în scenariul hibrid – „galben”. Robu a promis că se va interesa de toate, intervenind unde poate, astfel încât, „până la finalul mandatului, ca și până acum de altfel, să arătăm că educație este prioritară pentru noi”. Primarul nu a exclus să convoace o ședință de îndată a consiliului local pentru a fi aprobate toate cererile liceului, dar doar după ce se fac toate preparativele și va fi formulată o listă a priorităților.

Pe de altă parte, Robu a spus că lucrările care s-au făcut până acum, în ultimii ani, fără implicarea primăriei, sunt de o calitate îndoielnică, dând exemplul materialului lemnos care nu a fost tratat ignifug. „Cine va semna pentru așa ceva? Nu mă îndoiesc de profesionalismul arhitecților, ci de calitatea lucrării”. În plus, acesta a contestat și modul în care s-au realizat acestea, din fondurile proprii ale părinților sau prin sponsorizări – „Nu e voie!”.

În schimb, profesorii i-au răspuns că au fost înainte adrese prin care se cerea primăriei să rezolve problemele legate de avizele pentru lucrări, din moment ce, din cauza unui proces în derulare de aproape 15 ani, din punct de vedere juridic, Liceul de Arte Plastice nu „există”. O posibilă rezolvare ar fi schimbarea denumirii, eventual în „Liceul de Arte Plastice și Arhitectură”, din moment ce, oricum, clasele fostului liceu „Ion Mincu” au fost preluate de acesta.

Două probleme care par a fi mai aproape de rezolvare sunt asfaltarea terenului de sport și extinderea liceului și într-un al treilea corp, unde, la acest moment, municipalitatea împarte materialele de ajutor social. Din câte au spus părinții, faptul că exista o intrare comună cu acest spațiu a creat de multe ori situații nu prea plăcute pentru elevi, când se întâlneau cu persoanele care își ridicau materialele de ajutor social. Robu a spus că terenul va fi asfaltat cât de curând, iar ajutoarele sociale vor fi distribuite în altă parte.

Comentarii

comentarii