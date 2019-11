Ultima creaţie pe hârtie a lui Robu, un nou pasaj la ieşirea spre Săcălaz, plus drum la patru benzi până în localitatea periurbană

Şeful PNL Timiş şi primarul Timişoarei, Nicolae Robu, a repetat, vineri, mişcarea făcută odată cu prezentarea candidatului la postul de primar al Dumbrăviţei, de această dată pentru Săcălaz. Dacă atunci era vorba de un simplu sens giratoriul la graniţa dintre municipiu şi Dumbrăviţa, pentru Cosmin Buboi, liderul liberal a venit „la pachet” cu un proiect de domeniul imaginaţiei, cel puţin deocamdată: un al doilea pasaj peste calea ferată, la ieşirea din Timişoara spre Jimbolia, lângă cel actual, dublat de lărgirea la patru benzi a drumului naţional de la pasaj la Săcălaz!

Robu mai face un nou pod! Alături de cele noi deja… făcute în Timişoara. Acum, a fost nevoie de realizarea de reparaţii pe pasajul care supratraversează liniile de tren în drum spre comuna periurbană Săcălaz, să îşi dea seama că, de fapt cel actual a fost gândit prost de la proiectare, atunci când a fost realizat.

„Recent, am avut o lucrare de reabilitare a pasajului spre Săcălaz, o mulţime de cetăţeni au avut de suferit, pentru că se folosesc de acel drum. Restricţionarea doar pe o bandă a dus la cozi de kilometri, nu am avut altă soluţie. O parte din cetăţeni întrebau de ce nu se lucrează intensiv, dar procesul tehnologic nu permit. Se dau anumite substanţe şi trebuie lăsat timp să se uşte. Dacă se putea, ca şi în centru, am fi lucrat zi şi noapte. Trecătorii spune că nu e nimeni pe pod. Chiar şi firmele serioase crează probleme, dar e rar, ai cinu a fost cazul. Iar acum o surpriză, vom avea un proiect comun cu Săcălaz, vom corecta ce s-a făcut prost, fără viziune. Vom face încă un pasaj, cu două benzi şi piste biciclete şi trotuare”, spune Robu

Conform acestuia, oamenii vor putea veni pe biciclete şi chiar pe jos(!!!) de la Săcălaz la Timişoara, din acest motiv e nevoie şi de trotuare, chiar dacă aceştia au de mers pe jos vreo zece kilometri cel puţin până la pasaj.

Dar, noul proiect va putea să devină „mai clar” doar odată cu alegerea unui nou primar, desigur liberal, la Săcălaz. Şi aici vorbim de Cosmin Buboi, consilier judeţean, şeful consiliului de administraţie al STPT şi, prosper om de afaceri, subliniază Robu.

„Această comună nu a mai avut parte de o dezvoltare normală, ca şi Moşniţa, de exemplu. E o nemulţumire majoră a cetăţenilor, administraţia locală actuală e depăşită. Exemplu: a crescut numeric populaţia, a avut loc extinderea comunei. O parte din loc Timişoarei au făcut imobile la Săcălaz şi s-au mutat aici. Nu au mai fost susţinute dezvoltările şi de utilităţi. De ani şi ani nu e apă şi canal, curentul e tras deficitar pe stâlpi. Se lucră haotic. Variantele construite, cea spre Sânmihaiul Român şi cea care se va realiza spre Dudeştii Noi, au urcat extrem de mult traficul. Este foarte important să facem acel drum la patru benzi, va fi şi deschidere a multinaţionalelor”, spune Buboi.

Gândirea strategică a celor doi politicieni spune aşa: se mai face un nou pod peste calea ferată, că altă soluţie nu există în aşa fel încât pasajul să aibă patru benzi, câte două pe sens, iar de acolo şi până la Săcălaz drumul naţional se lărgeşte la patru benzi. Cu banii Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, acum că ministrul e liberal. Dacă nu iese lărgirea aşa, comuna Săcălaz va cere să preia ea în administrare acel drum şi va face din banii ei, chiar şi cu credite, drumul larg, consideră Robu. Desigur, pasajul nou, de lângă cel existent, se face cu banii Timişoarei, acum că administrarea acestuia a fost preluată de muncipalitate de la CNAIR.

Problema se complică şi mai mult dacă ne gândim că limita administrativă dintre Timişoara şi Săcălaz e undeva la mijlocul drumului dintre acestea. Robu admite că nu a discutat niciodată cu actualul primar al localităţii periurbane un asemenea subiect, dar că iniţiativa măreaţă nu ar avea, neapărat, legătură cu anunţarea în conferinţă de presă a candidatului liberal la postul de edil şef.

„El (n.r. primarul PSD de Săcălaz, Ilie Todaşcă) trebuia să mă întrebe pe mine să facem aşa ceva, nu eu pe el!”, a subliniat Robu.

Oricum, nu vă faceţi planuri prea multe pentru a merge ca pe autostradă până la Săcălaz sau Beregsău, numai plănurea şi pregătirea va dura vreo doi – trei ani, a subliniat Robu.

