”Ultracorectul” Nicolae Robu de simte vânat de “grupuri de interese oculte”

Primarul Nicolae Robu are încredere că timişorenii îl vor realege în funcţie în 2020, pentru că este “un tip ultracorect”, iar oamenii văd realizările sale. Asta, chiar dacă există suspiciuni (cercetate de DNA) asupra faptului că au existat nereguli privind anveloparea unor blocuri, cu fonduri europene.

Edilul este convins că totul este pus la cale împotriva sa de “grupuri de interese oculte” deranjate de corectitudinea sa.

“Eu sunt crucit când văd unde s-a ajuns în ţara asta. Se pare că eu sunt un tip foarte incomod, dar nu ştiu pentru cine. Pentru cetăţenii simpli nu cred că sunt deloc incomod, pentru că am lăsat în urma mea şi voi continua să las foarte multe lucruri, dar nu ştiu pe cine deranjez. Grupurile de interese oculte sunt deranjate de mine că sunt un tip ultracorect, respect legea întocmai în tot ce fac, mă dedic cu toată energia mea, îmi dedic viaţa să onorez funcţia de primar cum am făcut şi în celelalte funcţii pe care le-am deţinut până acum. Că nu degeaba am fost ales de zeci de ori (…). Se pare că pe unii îi deranjez şi toată ziua eu sunt cel cercetat. Sigur, eu nu aduc reproşuri celor care mă cercetează, că ei îşi fac datoria, dar sunt nişte ticăloşi care fac reclamaţii calomnioase în permanenţă şi ia uite de ce mă acuză pe mine!”. (…). “Eu sunt foarte relaxat la toate aceste relaţii cu autorităţile de investigare ale statului, cu DNA sau cu procuratura sau cu cine o fi, pentru că eu sunt liniştit, nevinovat în toate. În momentul în care o astfel de instituţie este sesizată, în mod obligatoriu trebuie să cerceteze. Nu poate spune eu clasez dosarul că e vorba de Robu. (…). Din păcate mi se face o imagine publică total incorectă. Nu mă va afecta în alegeri. Eu văd pe stradă simpatia oamenilor şi solidaritatea faţă de mine. Sunt în creştere, pentru că se simte că sunt calomniat”, a detaliat primarul Nicolae Robu.

Edilul a făcut aceste afirmaţii după ce a fost întrebat de presă dacă a existat o bază legală faţă de un document semnat de el, prin care a încredinţat unei firme, fără procedură de achiziţie, modificarea unor documente, pentru obţinerea de fonduri europene aferente anvelopării de blocuri.

“Sigur că există bază legală pentru asta. Ar trebui să fiu felicitat pentru asta. Care e vina mea? (…). Noi avem varianta de casă cu toate semnăturile şi varianta care iese din primărie cu semnătura mea. Ce am cerut? Am cerut unei firme să ne ajute să nu pierdem milioane şi milioane de euro din fonduri europene, pentru un personaj pe care nu vreau să îl calific (…), care nu dorea să ne predea documentaţia. Atunci am cerut ajutorul unei firme care a făcut ce legea îi permitea să facă. Nu aveam ce achiziţie publică să facem”, a explicat primarul.

Primarul Timișoarei a susținut că actele întocmite de firma pe care a ales-o ilegal au fost depuse la ADR Vest ”cu semnătura firmei noi”. ”Și-a asumat să respecte caietul de sarcini pe care noi l-am folosit când am atribuit lucrarea acelei firme care nu a vrut să ne predea documentația în acord cu contractul. Și-a asumat ca specialist, nu aparatul primăriei, sau primarul, Doamne ferește, să genereze acele file din dosar pe care nu dorea să le facă corect prima firmă. Vă dați seama, este chiar stupid că eu ajung să dau declarații pentru lucruri de genul acesta. Ce, am favorizat pe cineva? Municipiul Timișoara a avut de câștigat”, a declarat primarul Robu.

Nicolae Robu este anchetat de procurorii DNA Timişoara într-un dosar privind anveloparea a 65 de blocuri în cadrul unui proiect în valoare de 10 milioane de euro, bani din fonduri europene.

Contractul a fost semnat de Primăria Timişoara în 2013 cu firma Proiect C&A SRL, deţinută de Cristian Palade. Ulterior, acesta a reclamat că trebuie să execute lucrări în valoare mult mai mare, în baza unui contract generic de 15.000 de euro şi a refuzat să mai semneze devize, contractul cu Primăria Timişoara fiindu-i reziliat. Proiectele realizate de o altă firmă, Eurodraft SRL, fără licitație, au fost depuse apoi de Primăria Timişoara la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, cu ștampila firmei Proiect C&A, fiind obţinute fonduri europene de zece milioane de euro pentru reabilitarea termică a celor 65 de blocuri.

