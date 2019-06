Ulysses, Molly Bloom – lectură în avanpremieră din capitolul Molly din Troia, cu Mircea Mihăeș

Bloomsday – Mollysday cu Mircea Mihăieș. Vineri, 14 iunie 2019, la ora 18.30, va avea loc o lectură în avanpremieră din capitolul Molly din Troia, din biografia ficțională în lucru dedicată protagonistei romanului Ulysses, Molly Bloom.



”De fapt, puneam atunci bazele viitoarelor mele zone de investigație critică și de istorie literară. Din fericire pentru mine, lucrurile încep să devină palpabile. Nu-mi dau seama dacă scrisul meu are vreo valoare, dar edificiul e oarecum conturat. Mă aflu în faza în care încerc, precum dulgherii lui Salinger, „să înalț grinzile acoperișului…“.

După „Ulysses, 732“ a apărut, aproape de la sine, ideea unei cărți dedicate protagonistei marelui roman joycean, Molly Bloom.



Va fi o „biografie ficțională“ a uneia dintre cele mai izbutite expresii ale feminității din literatura occidentală a ultimilor o sută cincizeci, o sută șaizeci de ani.

Ea se așază firesc, în contextul revoluției moderniste, alături de „clasicele“ Anna Karenina, Emma Bovary și Eula Varner-Snopes (din trilogia The Hamlet, The Town, The Mansion a lui William Faulkner).

Cele trei personaje menționate se sinucid. Nu și Molly Bloom. Toate patru își înșală soții — însă numai Molly construiește o teorie a infidelității, pornind de la experiența prin care trecuse alături de primul (și singurul) ei amant.



Va fi, din nou, o carte masivă, dar nu chiar atât de „monstruoasă“ cât „Ulysses, 732“. Și, ca să închei socotelile cu James Joyce, mă gândesc la o a treia abordare a creației lui, o arheologie a ultimei sale capodopere, „Finnegans Wake“. Așadar, o posibilă trilogie.

Într-un alt plan, cartea despre Molly Bloom alcătuiește, alături de două lucrări anterioare ale mele, una dedicată detectivului Marlowe, al lui Raymond Chandler, cealaltă „marinarului metafizic“, Corto Maltese, tot un fel de trilogie.

Adică o suită de „biografii“ cât se poate de „reale“ ale unor personaje pur ficționale”, Mircea Mihăieș în dialog cu Ramona Ursu, octombrie 2018, Newsweek.

