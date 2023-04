UMFT și prof. dr. Dan V. Poenaru au lansat Calea spre vârf – o sărbătoare a cărții, la Universitatea de Medicină Timișoara

Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș Timișoara și editura Victor Babeș au lansat volumul ”Calea spre vârf”, scris de prof. univ. emerit dr. Dan V. Poenaru, marți 4 aprilie, de la ora 17.00, în sala Senatului din cadrul UMFT.

Evenimentul a fost moderat de scriitoarea și jurnalista Veronica Balaj. Ea a subliniat faptul că lansarea volumului reprezintă o sărbătoare a cărții și a autorului și se înscrie în evenimentele multiple din cadrul amplului program Timișoara Capitală Culturală Europeană.

Despre carte și despre personalitatea extraordinară a autorului au vorbit prof. univ. dr. Octavian Crețu, rectorul UMFT, prof.univ.dr. Marius Raica, conf.univ. dr. Mariana Cernicova și scriitorul Ioan Marin Almăjan, dar și medicul chirurg Paul Purea.

Prof. Octavian Crețu a declarat că lansarea volumului Calea spre vârf scrisă de Dan V. Poenaru este o bucurie, dar și o mândrie pentru Universitatea de Medicină și Farmacie Timișoara.

Profesorul doctor emerit Dan V. Poenaru este o personalitate complexă nu numai a Universității de Medicină și Farmacie Timișoara, ci și a Banatului și a României, dar și la nivel internațional.

“Eu îl cunosc foarte bine pe domnul Poenaru, dar citind cartea, am înțeles și mai multe despre viața lui. Trebuie să amintesc că domnul Poenaru, ca și medic ortoped traumatolog, a atins toate gradele profesionale medicale. Prin mâna sa au trecut foarte mulți pacienți cărora le-a salvat viața și care, cu siguranță, se gândesc cu drag la el astăzi”, a spus prof. Crețu.

Domnul Poenaru rămâne în continuare angrenat în viața UMFT. Este director al editurii Universității Victor Babeș, care este cea mai performantă editură universitară din România. În 2023, a publicat cele mai multe volume la nivel național.

“Îi doresc “La mulți ani!”, sănătate, putere de muncă și să ne fie alături cât mai mult timp”, a încheiat rectorul Octavian Crețu.

Prof.univ.dr. Marius Raica a mărturisit: “Este o bucurie și o cinste să fiu alături de dumneavoastră la acest frumos eveniment cultural, aniversar și sărbătoresc, cu ocazia lansării volumului Calea spre vârf, scris de profesorul doctor emerit Dan V. Poenaru.

E o carte inedită din mai multe puncte de vedere. Eu recomand din tot sufletul această mare lucrare care reprezintă o chintesență a unei generații strălucitoare, de mare succes. O recomand și studenților și tinerilor medici, fiindcă au foarte multe de învățat din paginile acestei cărți numită atât de frumos și sugestiv Calea spre vârf”

Dr. Paul Purea a remarcat un fapt extraordinar despre autor! Prof. Poenaru a scris zeci de cărti și peste două milioane de cuvinte și mai are timp să scrie.

“Oare alături de operații, alături de cursuri pentru studenți, alături de activitățile cetății în care era implicat, oare să scrii peste 2 milioane de cuvinte nu e o muncă enormă? Ba da! Facem și o trimitere la antichitate, la filozoful Socrates, care spunea că a fi înseamnă a acționa! Nimănui nu i se potrivește mai bine această spunere decât profesorului Poenaru. El a fost, este și va fi mereu în acțiune. Întotdeauna a făcut ceva. Întreaga lui viață a fost o acțiune. Cartea este un compendiu narativ care ar trebui citit de foarte mulți tineri de astăzi ca să descopere calea și cum se ajunge în vârf sau mai bine spus în vârfuri”, a încheiat sugestiv dr. Purea.

În cuvântul său, Dan V. Poenaru a vorbit despre activitatea sa prodigioasă de medic, de profesor și de persoană implicată în viața cetății, despre proiectele extraordinare care au fost puse în practică cât el a fost în activitate, despre instituțiile și spitalele și unitățile medicale pe care le-a înființat, despre colegii lui extraordinari pe care i-a avut de a lungul vieții.

De asemenea, domnul Dan Poenaru a vorbit și despre personalitățile mondiale pe care le-a întâlnit în activitatea sa, de la Maica Tereza, de la care chiar a primit o scrisoare de mulțumire, până la regina Beatrix a Olandei.

Lucrarea a apărut la inițiativa scriitoarei și jurnalistei Veronica Balaj care i-a propus domnului Poenaru o carte interviu, apoi el s-a gândit să scrie o carte în care să reflecte despre aspecte din viața lui pe care nu le-a mai scris, deși a publicat mai multe volume autobiografice.

“Cartea este dedicată părinților mei, familiei mele, prietenilor mei, maeștrilor mei din școala de Medicină din Timișoara”, a subliniat autorul.

Dr. Poenaru a mai adăugat:

“În toată activitatea mea, a contat foarte mult sprijinul pe care l-am primit de la familie, de la mama mea care a ajuns la vârsta de peste 100 de ani. Discutăm zilnic e îngrijorată de războiul din Ucraina. Citește Renașterea și m-a susținut moral tot timpul. Soția mea a fost și este un sprijin extrem de important în tot ce am făcut, dar și copiii mei și nepoții. Toți reprezintă un punct de sprijin în ceea ce am realizat și fac. Nu vreau să închei fără să îmi pun întrebările: Oare am făcut destul? Oare am făcut tot ce trebuia? Oare am greșit? Câte greșeli voi fi făcut? Pe cine am nedreptățit? La toate acestea aș vrea să-l las pe bunul Dumnezeu să răspundă?

În încheiere, profesorul Dan V. Poinaru a mulțumit celor prezenți că au participat la lansarea acestei cărți și pentru cuvintele frumoase care au fost spuse și “care m-au copleșit”.

Volumul mai prezintă imagini fotografii cu autorul de la vârsta de un an, vârsta de șase ani, dar și mai târziu când era elev în clasa a IV a, împreună cu tatăl său, apoi la vârsta de 18 ani, împreună cu bunicii și cu părinții săi, apoi când era student în anul întâi. Mai sunt poze din viața de militar din anul 1974 și o serie de poze cu activitatea de conducător al clinicii II Ortopedie Traumatologie și cu evenimentele la care prof. Poenaru a participat și la care au fost prezente personalitățile momentului, inclusiv Ion Iliescu, fostul președinte al României, cu care a avut mai multe întâlniri, inclusiv la Palatul Cotroceni.

Mai sunt fotografii și de la întâlnirea cu ambasadorul SUA la București Dr. Alfred Moses, poze de la inaugurarea Centrului de Cardiologie Timișoara din anul 1995, când a participat și Ion Iliescu, președintele României.

În carte mai sunt poze și cu vizita domnului Poenaru în China, vizita la New York, dar și poze împreună cu mama sa de peste 100 de ani, cu fiul și cu familia întreagă.

Universitarul, profesorul, medicul Dan V. Poenaru este o personalitate complexă, un model ca medic și magistrul, nume cunoscut și recunoscut în multe țări de pe mai multe continente. Activitatea sa desfășurată pe mai multe palere este impresionantă.

A fost medic intern, a avut funcții medicale și administrative, are titluri academice, este membru al Uniunii Mondiale a Medicilor Scriitori, membru al Societății Medicilor Scriitori și Publiciști din România, membru în Colegiul de redactare a revistelor Timișoara medicală și Revista medicală națională și la revista Lumea medicală.

Prof. Poenaru este Cetățean de Onoare al Timișoarei, iar lista titlurilor și funcțiilor și distincțiilor este mult mai lungă.

Pentru profesorul doctor Dan V Poinaru, tratarea suferinței fizice nu înseamnă doar implicarea unui sumum de cunoștințe, nu e doar o tehnică, nu e doar o dăruire, ci neapărat implică seriozitatea analitică în cazul său impusă și din priviri. Intră cu siguranță în respectarea punctualității și corectitudinii. El nu a fost niciodată absent, ori indiferent, doar gata să găsească soluții potrivite în regim de urgență pe frontul vieții. În tot ce a întreprins, a avut în vedere esența, adică rezolvarea problemelor la rang de excelent. Așa l-a obligat structura de învingător. De aceea prof.univ.dr.emerit Dan V. Poenaru a ajuns în vârf sau, cum spunea doctor Purea, în vârfurile existenței și succesului.

Comentarii

comentarii