UMFT vrea să preia spitalul CFR Timișoara. Stela Iurciuc, manager: ”Mi-ar părea rău de colegi să îl desființeze…!”

Spitalul CFR Timișoara a trezit interesul foarte mare Universității de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” Timișoara pentru a-l prelua în administrare, așa cum prevede legea nr. 95. În același timp și primăria îl dorește.

Conf. univ. dr. Stela Iurciuc, managerul unității medicale, spune că UMFT a votat în senat în data de 19.12.2022 acceptul de preluare a spitalului CFR. E a doua cerere către Ministerul Transporturilor, făcută de UMFT. În octombrie Consiliul de Administrație a trimis Ministerului Transportului o adresa că vrea să preia spitalul. Legea 95 permite ca universitățile să ia în administrare spitalele.

”Am proiect european de 4, 6 milioane de euro, plus PNRR de 5 milioane euro pe ambulatoriu, plus 5 milioane de euro digitalizare, imobile în centrul Timișoarei etc. La Sibiu, în septembrie, UMF Sibiu a votat în senat preluarea unității. Deci și alte universități vor să preia spitale. Eu m-am chinuit singură să aduc bani europeni în aparatură, am intabulat toate spațiile, am renovat, pus acoperișul. Mi-ar părea rău de colegi să îl desființeze. Știți că în pandemia COVID am fost ca spital un sprijin de bază. Am făcut de toate. Tot ce a fost nevoie în lupta cu COVID-ul”, a explicat conf.univ. dr. Stela Iurciuc, conferențiar la catedra de Cardiologie a UMF Timișoara. Acum, domnul Ciucă și domnul Grindeanu, ministrul transporturilor, au de ales, să dea la UMFT sau la primărie spitalul CFR Timișoara.

