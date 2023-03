Un angajat al Primăriei Fibiș, prins fără permis când deversa dejecţii pe câmp

Un angajat al Primăriei Fibiș a fost prins în timp ce golea reziduurile dintr-o vidanjă în apropierea unor case. Mai grav este că bărbatul nu deţinea nici permis de conducere.

În urma incidentului, Garda de Mediu din Timiş a demarat o anchetă. Imaginile au fost surprinse pe un câmp din comuna Fibiş, judeţul Timiş, la nici 300 de metri de casele locuite din zonă.

“M-a chemat un vecin că i s-a umplut de la ploaie şi m-am dus şi am tras apa. Da, m-am urcat la volan fără permis. Dar am mers pe delături, nu am mes pe drumurile principale. Nu am făcut o infracţiune, poate nu am ştiut. Localnicii sunt foarte răi, asta este o răzbunare”, a declarat bărbatul.

Localnicii din zonă se plâng de mirosul insuportabil, dar şi de pericolul pentru sănătatea lor.

După ce imaginile au fost făcute publice, Garda de Mediu din Timiş a demarat o anchetă. În urma incidentului, angajatul a fost sancţionat disciplinar cu 10% din salariu.

