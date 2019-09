Un angajat la BRD Timișoara, susținător al USR, a folosit date bancare cu caracter secret ale unui om de afaceri, într-o ”anchetă” personală

Vasile Bledea, un consilier de cont la agentia BRD din Calea Aradului din Timișoara, un sustinator declarat al USR, reusit sa produca un grav incident de securitate in banca in care lucreaza. Bledea a cautat prin conturile oamenilor de afaceri din Dumbravita pentru a vedea cu cine face afaceri Primaria Dumbravita.

El a descoperit ca Ilie Nemes a castigat mai multe lucrari de constructie pe raza localitatii si a folosit datele din contul omului de afaceri, mai cu seama istoricul incasarilor, pentru a intocmi o cerere pe Legea 544, adresata Primariei Dumbravita, in care a solicitat o lista a contractelor si a lucrarilor executate de firmele lui Ilie Nemes in comuna.

“Este o incalcare flagranta a secretului bancar, in conditiile in care noul regulament GDPR, care protejeaza datele personale, impune conditii stricte celor ce au acces la aceste informatii. Acest consilier Bledea, nu numai ca a studiat situatia incasarilor si platilor din contul pe care-l detin la BRD, dar a folosit datele mele si intr-o cerere adresata Primariei Dumbravita. Nu am nimic de ascuns, nu asta e problema, toate aceste contracte puteau fi gasite pe SEAP, pentru ca au fost adjudecate la licitatie publica, insa este o situatie clara de incalcare a secretului bancar. Secret de care, in investigatiile lor, se lovesc pana si procurorii, insa nu si domnul Vasile Bledea”, a declarat Ilie Nemes, pentru impactpress.ro.

Omul de afaceri a facut o sesizare la conducerea agentiei, iar consilierului a convocat o intalnire in trei, ocazie cu care Vasile Bledea a recunoscut ca a folosit datele de cont ale clientului pentru a lua la intrebari Primaria Dumbravita. De asemenea, nu a negat ca, in timpul serviciului, ar face si munca de partid, in sensul postarii pe internet a anumitor mesaje cu caracter politic, indemnand electoratul sa voteze USR.

Prejudiciul cauzat BRD ar fi unul destul de insemnat, pentru ca mai multi oameni de afaceri, dupa ce au aflat de incident, au anuntat ca intentioneaza sa-si inchida conturile detinute la aceasta banca si sa-si transfere banii la alte banci.

Deocamdata conducerea BRD nu a luat nici o masura impotriva lui Vasile Bledea, desi folosirea datele cu caracter confidential in scopuri private (sau de partid) este o infractiune grava.

Sursa: impactpress.ro

